Krajské derby v sedmadvacátém kole divize mezi domácími Tasovicemi a Břeclaví bylo klíčové pro oba celky. Ty totiž sedí na konci tabulky a každé pochybení je může ve zbytku sezony stát sestup níže. Situace se ani po neděli nezměnila, jelikož sokolové remizovali s MSK 1:1.

Tasovičtí fotbalisté remizovali doma ve 27. kole divize D s týmem Břeclavi 1:1. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Tasovice přitom dlouho tlačily dopředu a v šedesáté minutě je poslal o vedení 1:0 Patrik Pacula. Podle lodivoda TJ Miroslava Paula jeho svěřenci věděli, že utkání s MSK bude nervózní taktikou bitvou. "Nesměli jsme hlavně prohrát. A tušili jsme, že v momentě, kdy potrestáme nějakou chybu, máme velkou šanci vše zvládnout. Což se nakonec stalo. Po vrácené standardce jsme šli do vedení a drželi jsme hru. Ale bohužel jen opticky," hodnotil Paul.

Vedení jim vydrželo jen devatenáct minut, jelikož v devětasedmdesáté minutě vyrovnal na 1:1 Milan Skočovský. "Soupeř potom začal tlačit, udělali jsme jednu chybu, kdy míč proskočil a hosté vyrovnali. Pak už to byl jen stres, taktika a strach. Bojíte se, jestli prohrajete nebo vyhrajete," dodal tasovický trenér.

Naopak bod kvitoval s povděkem hlavní stratég Břeclavi Radomír Víšek. "S ohledem na vývoj zápasu jsem spokojený. Domácí hráli velice dobře, jednalo se o těžké utkání. Vůbec nám nešly brejky. Jdeme třeba čtyři na tři, tři na dva a vyjedeme si někam k praporku, místo toho, abychom šli samozřejmě přímou čarou do brány," uvedl Víšek.

Do konce sezony zbývají ještě tři duely. Břeclav je v tabulce čtrnáctá ze šestnácti s pětadvaceti body. Tasovice jsou jedenácté s osmadvaceti body. Podle Paula nyní šance na udržení divize stále existuje. "Pořád tam bojuje spousta mančaftů, což je dobře, že to není jenom o dvou týmech, že je to prostě o čtyřech nebo pěti. Příště jedeme do Ždírce nad Doubravou. Věřím, že ten zápas se nám povede. Dlouho jsme zde nevyhráli, tak třeba to padne už tento týden. Vše máme ve vlastních rukách a musíme bojovat dál," uzavřel Paul.

