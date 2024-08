Kuřim přitom před startem nováčkovské sezony nebyla stoprocentně klidná. Svatopluka Habance nahradil v trenérské roli Abrahám, který dosud vedl jen mládežnické výběry, jenže od úvodu předvádí se svými svěřenci velké věci. „Šli jsme do toho s pokorou. Třeba pro mě je to první trenérské angažmá v mužském fotbale, takže jsem taky nevěděl, co od toho můžu čekat, jestli to zvládnu. Povedla se ale příprava a chytli jsme začátek,“ popsal Abrahám.

Po pěti kolech má celek z Brněnska dvanáct bodů, kromě porážky s Velkou Bíteší sbírá jen výhry. A to ne ledajaké, Bohunice zdolal 3:0, Třebíč deklasoval 7:0 a naposledy v sobotu doma rozstřílel líšeňskou rezervu 6:0. „Týmovost a práce s hloubkou a šířkou hřiště – to jsou zatím hlavní aspekty. Jsme kompaktní, soupeři se jen těžko dostávají do nebezpečných situací,“ nastínil kuřimský lodivod.

Líšeňské béčko přitom do sobotního utkání nevstoupilo špatně. Úvodní minuty zachytilo, postupně se však ukazovala kvalita domácích, kteří si nakonec zastříleli. „Je to těžké. Alespoň vidíme, kde kluci mají své výkonností hranice. Když se utkáme s týmem, kde jsou dvoumetroví hráči, tak je to pro mladé hráče složité. Taky jsme dostali tři góly po hlavičkách,“ kroutil hlavou kouč líšeňské rezervy Josef Mazura.

Po změně stran už jeho svěřenci vůbec nedokázali udržet vysoké tempo zápasu a šestigólový příděl jen dokonal horší úvod sezony. Zatím omlazená Líšeň B zapsala jedinou výhru a je až ve druhé desítce tabulky. „Hlavní rozdíl je v osobních soubojích. Dostaneme tři góly hlavou, gólman pak udělá dvě chyby a najednou jsme na šesti obdržených brankách. Musíme prostě makat a doufat, že se to někde otočí,“ burcoval Mazura.

Naopak domácí se ve druhé půli fotbalem bavili, po další vysoké výhře mají impozantní celkové skóre 19:4. „Hráli jsme proti mladému a běhavému mužstvu, ve chvíli, kdy však nevědělo kudy a kam, tak se utkání překlopilo na naši stranu. První gól jsme dali ze situace, kterou trénujeme, což taky potěší, druhá půle už byla zcela v naší režii,“ rekapituloval Abrahám.

Toho opět potěšila i divácká návštěva, na utkání si našlo cestu 420 fanoušků. „Když na utkání se Startem přijde přes tisíc lidí a na čtvrtou ligu taky dorazí takové návštěvy, tak je to hezké. Kluci fanouškům dávají důvod chodit, když padají branky a vítězí se, tak je to ta správná pozvánka. A to si ještě myslím, že tentokrát bylo méně diváků jen proto, že už začaly všechny mládežnické soutěže,“ poznamenal bývalý záložník.

V dalších dvou kolech Kuřim čekají těžké prověrky. Utká se totiž se Žďárem nad Sázavou a Vrchovinou, oba celky z Vysočiny se také drží v popředí tabulky. Jihomoravané však do duelů mohou jít sebevědomí i díky fantastickým defenzivním statistikám.

Od Velké Bíteše sice brněnský celek schytal čtyřku, ve zbylých čtyřech utkáních však vždy udržel čisté konto! A v poháru vynuloval i třetiligový Start Brno. „Můžeme si věřit. Kvalitu následujících soupeřů vnímáme, půjdeme do zápasů s respektem, ale očekáváme, že si zahrajeme dobrý fotbal. Máme už dvanáct bodů, takže je klid na práci,“ doplnil Abrahám.