Poslední zápas podzimu na domácím pažitu absolvovali v neděli fotbalisté Tasovic. Ve třináctém kole divize D porazili mančaft Ždírce nad Doubravou 2:0.

Sokolové chtěli do hry vstoupit aktivně. Tasovický lodivod Václav Dvořák provedl před zápasem změny na postech. „To, co jsme čekali, se prostě nepovedlo,“ krčil rameny trenér TJ.

Po bezgólové první pětačtyřicetiminutovce musel znovu sáhnout do sestavy. Ve čtyřicáté osmé minutě zranili hosté Jana Vacka, místo něj šel do středu hřiště Lukáš Hrazdílek. „Potom jsme měli větší počet získaných míčů. Zaveleli jsme do protiútoku a v rámci této fáze dvakrát proměnil šanci Michal Garčic,“ líčil Dvořák.

I když Ždírečtí jsou na dně divizní tabulky a za celou podzimní část vstřelili pouze pět branek, fotbalistům Tasovic zatopili. „Jakýmsi umným způsobem nás dokázali eliminovat. Měli jsme problém dostat se na dostřel. V tomto nepěkném utkání se naše tři body tyčí, ale fotbal jako by plakal,“ lamentoval hlavní stratég Tasovic.

Skvadra TJ drží v soutěžním žebříčku šestou příčku s dvaceti body. K závěrečnému duelu podzimu 2021/2022 je čeká v neděli na kolbišti Velké Bíteše.

Tasovice – Ždírec nad Doubravou 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 68. a 77. Garčic. Rozhodčí: Sivera - Hovorka, Mojžíš. ŽK: 2:2. Diváci: 185.

Tasovice: Koukal - Hrazdílek - Cihlář - Lapeš (80. Horáček) - Garčic - Odehnal -Vašina - Vacek (50. Fukal) - Pazdera (65. Pacula) - Blahoudek -Švarc. Trenér: Václav Dvořák.

Ždírec nad Doubravou: Gregovský - Pelikán - Soukup (80. Koutný) - Pavlas - Fikar - Novotný (90. Kysilko) - Pátek (46. Navrátil) - Šrámek (90. Ondráček) - Málek - Novotný - Vopršal. Trenér: Michal Votava.