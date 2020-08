Svěřencům trenéra Miroslava Steinhausera začíná už v neděli nový ročník divize D. Ještě před tím však borci ze vsi nad řekou Dyjí vyzvali soka z divize E, tým FC Strání.

Ten šel již dvě minuty po úvodním hvizdu do vedení. Před změnou stran však Marcel Blahoudek vyrovnal a nakonec i vítězný gól ještě v první pětačtyřicetiminutovce vstřelil Miroslav Paul.

Kouč domácích vyzdvihl soupeřovu práci s balónem. „Představili se v dobrém držení míče a kombinační hře, avšak zvýšili jsme aktivitu a nátlakem hru otočili," těšilo Steinhausera. Sokolové po změně stran vyztužili obranu a tým ze Slovácka nepouštěli do vážných akcí.

Tasovice - Strání 2:1

Poločas: 2:1. Branky: 8. Blahoudek, 45. Paul - 1. Palík.

Sestava Tasovic: Stejskal (Mrázek) - Švarc (Lapeě), Pazdera, Odehnal (Furyk), Cihlář - Fajkus (Rygl), Blahoudek, Hrazdilek, Švejkar (Horáček) - Dítě, Paul. Trenér: Miroslav Steinhauser.

Lodivod Strání Erik Sameš svůj tým i přes prohru pochválil. „Zápasu by více slušela remíza 2:2 nebo 3:3, byla by spravedlivější. Nicméně i přes těsnou prohru jsem velmi spokojený. V Tasovicích jsme podali jeden z našich nejlepších výkonů, od kterého se chceme odrazit do mistrovských zápasů,“ prohlásil Sameš.

Jihomoravané už v neděli zajíždí k prvnímu klání nové sezony. Na Vysočině se od sedmnácti hodin postaví skvadře Velké Bíteše. Doma začnou o týden později, kdy do Tasovic zamíří Ždírec nad Doubravou.

Lodivod Steinhauser povede tasovické fotbalisty nejen do mistrovských utkání, tým kousek od rakouských hranic se zúčastní i MOL Cupu. "V jeho prvním kole nám los přisoudil velice atraktivního soupeře, mužstvo 1. SC Znojmo," sdělil za klub Zdeněk Macháček. Regionální derby absolvují oba mančafty na tasovickém pažitu pětadvacátého srpna od půl šesté večer.