Hráči tasovického Sokola urvali v nedělním zápase divize D tři body. Po nevyužitých šancích během úvodní pětačtyřicetiminutovky nastoupili na soupeře ze Staré Říše do druhého poločasu svižně. Nakonec porazili tým z Vysočiny 4:1.

Kouč domácích Miroslav Paul své svěřence pochválil. Již během první půle byla dle něj na Tasovických vidět odvaha. „Měli jsme dobře vystavěnou hru odzadu, akorát nám nahoře chyběl větší pohyb,“ hodnotil lodivod Sokola.

Jasné šance

Hosté nevyužili dvě jasné gólové příležitosti, což dle jejich trenéra Luďka Kovačíka rozhodlo. „Jasně jsme je měli v prvním poločase dát. Jejich obránce nám je však vždy vyhlavičkoval,“ řekl stratég Staré Říše.

Domácí se po změně stran do protivníka obuli. Během osmi minut odskočili na 3:0. I když staroříšský Oleh Kvych korigoval vzápětí, Tasovičtí stihli ještě pár okamžiků před závěrečným hvizdem pojistit tři body z kopačky Martina Rygla. Dvaadvacetiletý fotbalista si tak připsal hattrick.

Tříbodový polštár

Podle Miroslava Paula podal Rygl na začátku víkendového klání nulový výkon. Trenér mu proto promluvil do duše. „Dostal trochu záhlavec. Nakonec se ukázalo, že balancuje na tenké hraně. Rozhodl jsem se, že jej na hřišti nechám. A vidíte, nakonec dal tři góly,“ chválil svého svěřence Paul.

Již v neděli sehrají Sokolové další domácí duel. Od půl čtvrté odpoledne přivítají tým Žďáru nad Sázavou. Ten nyní drží v tabulce čtvrtou příčku, Tasovice sedí na osmém místě. „Jsem rád za tříbodový polštář ze zápasu se Starou Říší. Se Žďárem to bude těžké, ale věřím, že si to s nimi rozdáme a nás i diváky to bude bavit,“ uzavřel Paul.

Tasovice - Stará Říše 4:1

Poločas: 0:0. Branky: 56., 64. a 84. Rygl, 60. Dítě – 67. Kvych. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hudec – Jahoda, Fabeš. Diváci: 220.

Sestava Tasovic: Stejskal, Hrazdílek, Cihlář, Lapeš P. (87. Kučera), Horáček (Lapeš R.), Švejkar (83. Fajkus), Odehnal, Dítě (76. Pazdera), Rygl (87. Kříž), Blahoudek, Švarc. Trenér: Miroslav Paul.