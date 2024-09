Pro Tasovice jsou to důležité tři body, které získaly letos poprvé a rovnou doma. Tým navíc doplnily v posledních týdnech nové posily, které se dříve potkávaly ve třetiligovém Znojmě. Třeba autor jedné z branek Špalek, anebo Tomáš Vocílka.

"Co se týče těch posil, Vocílka přišel z divizní Břeclavi a znám ho ze Znojma. Je to prostě borec do války. Takže jsem nepohrdl tím, když byla možnost si ho vzít. A Jáchym Špalek byl ve Staré Říši, už má něco odehrané v divizi za sebou. Říše spadla do krajského přeboru a pro mě to byla volba toho, že prostě jsem ho sem chtěl," vysvětluje trenér Tasovic Miroslav Paul.

Lodivod TJ zároveň bral pohárové utkání s Rosicemi jako doping před důležitějším mistrovským střetnutím s Humpolcem. "I když to teda první poločas nešlo vůbec vidět. Říkal jsem hráčům, že prostě nechci každý poločas chodit do kabiny a řvát tam jak tur. Ale druhý poločas, i když nemám tuto větu rád, tak šlo vidět, že jsme výhru chtěli víc jak soupeř. Hru jsme stáhli na svou stranu, řekl bych morálně volním výkonem," dodal trenér sokolů.

Tasovice šly v tabulce nahoru. Nyní disponují pěti body a jsou jedenáctí. A už v sobotu hrají od jedenácti hodin dopoledne na hřišti rezervy druholigové Líšně. "Teď jsem dal hráčům dva dny volna, protože minulý týden byl náročný. Takže odpočineme a od středy se začneme chystat na sobotu. Jsme si vědomi, že je reprezentační pauza a hraje se v jedenáct dopoledne. Mají tam nějaké hody, takže určitě to posílí kluky z áčka, protože asi také nejsou spokojení s bodovým ziskem, ale to je pro nás hozený ručník," uzavřel Paul. Líšeň B je totiž momentálně dvanáctá se čtyřmi body.