Tasovice zvládly infarktový závěr a proti Vrchovině na jaře doma poprvé vyhrály

"Po pěkné akci jsme šli do vedení. V prvním poločase jsme měli dalších několik slibných situací, ale nedořešili jsme je správně a pohrdli jsme nimi. Soupeř však postupem času ožíval a hrozil hlavně ze standartních situací," hodnotil trenér Jihomoravanů Miroslav Paul.

Po změně stran však nastal zlom. "Druhou půli si moc vysvětlit nedokážu. Byl to nejhorší poločas jara. Měli jsme absolutně pasivní výkon, neohrozili jsme bránu soupeře a na závěr bylo čekání na gól, který soupeř trefí pět minut před koncem po rychle rozehrané standardce, na což jsme hráče upozorňovali," kroutil hlavou kouč TJ.

Jedna branka stačila Tasovicím k radosti. Z Humpolce dovezly tři body

Jeho svěřence v bráně předtím ještě dvakrát podržel tasovický gólman Adam Klimek. "Ale naše reakce byla nulová. Prohráli jsme, je to fotbal, ale neberu to po takovém výkonu. Soupeř chtěl více a šel si za tím, patří mu gratulace. My nového týdne jdeme zase tvrdě pracovat, to je jediná cesta k úspěchu," uzavřel Paul.

Tasovičtí jsou v tabulce stále jedenáctí se sedmadvaceti body. Už v neděli od půl páté odpoledne je čeká domácí klání. V něm vyzvou Polnou, která je v soutěžním žebříčku devátá a bodů má třiatřicet.

I nula je důležitá. Tasovičtí fotbalisté remizovali s Velkou Bíteší