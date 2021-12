Svěřenci trenéra Václava Dvořáka ukončili podzim v divizi D na šesté příčce tabulky, kde setrvají do jara s jedenadvaceti body. Tasovičtí fotbalisté kopačky však stále nezazimovali.

Korfbalisté Znojma překvapili Budějovice. V Brně jim koš málem spadl na hlavu

Stihli odehrát přípravné utkání s Pohořelicemi. Domluvený zápas s Ivančicemi museli o týden odložit. „Umělý trávník v Tasovicích nám zasypal sníh. Museli jsme to posunout na první prosincový čtvrtek,“ objasnil Dvořák.

Borci ze vsi nad řekou Dyjí pilují formu dvakrát až třikrát do týdne. „Řešíme to herními tréninky. Dojedeme to poloviny prosince a potom budou mít kluci měsíc volno. Znovu se sejdeme v druhé půli ledna,“ nastínil kouč TJ.

Zápas s Bolzanem přinesl radost. Orli procedili přes italskou síť desítku

První přátelský duel v novém roce je pak čeká 5. února s B-týmem FK Vysočiny Jihlava. „Věřím, že nás nic nebude omezovat a padneme do toho rovnýma nohama. V podstatě máme celé dva měsíce na přípravu do prvního mistráku s Polnou,“ dodal Dvořák.

Tasovické trápila na podzim zranění. „Bohužel problémy trvají dále. Miroslav Paul je týden po operaci, Standa Kohoutek má dva měsíce po zákroku a začíná rehabilitovat. Spíše mě mrzí, že i v rámci je pořád ve stavu nemocných Tomáš Cihlář, před týdnem jsem vezl z tréninku na centrální příjem Honzu Vacka, který si vymkl kotník a má pochroumané vazy. Jardovi Fukalovi se pořád vrací zranění stehenního svalu. V rámci tohoto nejsme kompletní,“ vypočetl lodivod Sokola.

Vzpomínky? Lhal bych, kdybych si nevzpomněl, přiznal po kanonádě kapitán Matuš

Do jarní části má pouze jediné přání. „Sám bych byl rád, kdyby se nám vyhnula zranění hráčů,“ uzavřel Dvořák.