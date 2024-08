Domácí tým, který v minulé sezoně hrál ještě třetí ligu, šel do vedení první. Hostujícího brankáře Adama Klimka překonal v pětadvacáté minutě Bednář. Po zmeně stran pak tasovičtí fotbalisté vyrovnali na konečných 1:1 díky proměněné penaltě Pavla Lapeše.

"Do dvacáté minuty, kdy byl vyloučen jejich Kokorský, jsme se prezentovali velmi solidně. Lapeš měl šanci, ale další náznaky jsme nedotáhli. Po vyloučeni nám soupeř dal po rohu branku a my jsme do konce poločasu hledali rytmus. Byli jsme pomalí v přípravné fázi, přihrávky nám nelétaly, chyběl nápad. Jedinou šanci měl Železný, kdy trefil tyč. Za to soupeř mohl do půlky klidně jít do vedení o dvě branky, hráli jsme velmi naivně," hodnotil trenér sokolů Miroslav Paul.

Po změně stran udělal Paul několk personálních a systematických změn.

"Hra se zlepšila. Byli jsme daleko jistější na míči. Pracovali jsme trpělivě, což vyústilo ve vyrovnaní. Na můj vkus jsme si měli připravit více brankových příležitostí. Závěr jsme zase dohráli velmi nezkušeně a soupeř nám mohl rozhodnout, když trefil tyč," uzavřel tasovický lodivod.

Další zápas čeká jeho svěřence již v neděli 18. srpna. Již tradiční účastník čtvrté nejvyšší soutěže na svém pažitu přivítá nováčka z Třebíče. Klání startuje o půl páté odpoledne.