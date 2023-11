Tasovičtí Sokolové uzavřeli na svatého Martina podzimní část divize D. Doma podlehli v patnáctém kole týmu Žďáru nad Sázavou 1:3 a přezimují v poslední třetině tabulky.

Tasovičtí fotbalist (bílí uzavřeli podzimní část divize D prohrou s týmem Ždáru nad Sázavou 1:3. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Domácí schytali dvě branky během dvaceti minut. Pět minut před koncem prvního poločasu pak snížil z penalty na 1:2 pro Tasovice Milan Moravec. Po změně stran pak Jihomoravané inkasovali v osmašedesáté minutě a tři body tak poslali na Vysočinu.

OBRAZEM: Fotbalisté Tasovic porazili Ždírec vymodlenou brankou

Podle tasovického trenéra Marka Dítěte zápas rozhodly koncovky. "Tam byl soupeř kvalitnější. My jsme si vytvořili dost příležitostí, nadřeli jsme se na ně, ale zakončení jsme natahovali a nakonec šance neproměníme. To nebyl jen problém tohoto zápasu, ale i dalších," hodnotil lodivod sokolů.

Zároveň přiznal, že protivník z Vysočiny byl kvalitní. "Neprohráli sedm zápasů. Kluky jsem na to upozorňoval, že je nebude čekat nic snadného. Ždár dává v poslední době extrémní počet gólů," dodal Dítě.

OBRAZEM: Znojemští fotbalisté porazili Frýdek gólem těsně před koncem utkání

Šestatřicetiletý kouč převzal tým v polovině podzimu potom, co byl odejit z trenérské lavičky pro neuspokojivé výsledky Milan Volf. "Z těch osmi zápasů, co jsem vedl, jsme vydolovali šest bodů. Hodnotím to negativně a beru to na sebe. Týmu jsem nepředal optimální styl, přestože nám to na trénincích lepilo. Góly však za ostatní nedám, i když bych rád," kál se hlavní stratég sokolů.

Přesto doufá ve druhé polovině sezony v lepší výsledky. "Tým má kvalitu na to. Přes zimu se musíme zamyslet, potrénovat a věřím, že půjdeme nahoru a vše si sedne," uzavřel Dítě.

Deset beček piva a párky na snídani. Procházkovy Hostěradice chystají přenos