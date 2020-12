Ve zkráceném podzimu kvůli covidu zvládl tasovické fotbalisty dotrénovat hrající kouč Miroslav Paul. Divizní mužstvo předal minulý týden novému lodivodovi. Tím se stal Václav Dvořák, který měl podmínku, aby mu asistenta dělal Libor Palička. Oba již déle než dvacet let vedou mládež pod hlavičkou 1. SC Znojmo.

Fotbalisté Tělovýchovné jednoty (TJ) Sokol Tasovice drží po předčasně ukončené první polovině sezony 2020/2021 devátou příčku v tabulce divize D. Na podzim prošli nešťastnou sérií a po zápase s Lanžhotem vedení klubu odvolalo z pozice kouče Miroslava Steinhausera. Jeho místo přebral hrající útočník Sokola Miroslav Paul. „Pro nás všechny to tehdy bylo překvapující. Zavolal předseda klubu a nabídl mi post trenéra do konce kalendářního roku s tím, že v zimě by měl dojít nový stratég,“ řekl před časem Znojemskému deníku Rovnost Miroslav Paul.

Znojemská mládež

Současný kádr tasovického „áčka“ protíná linie spojená s mládežnickými oddíly znojemského 1. SC.

Spousta fotbalistů oblékajících nyní dres Tasovic prošla v minulosti výběry okresního města. I bývalý kouč Sokola Steinhauser působí u mládeže ze sídla od rakouských hranic. „Jsem v dennodenním kontaktu s Miroslavem Paulem a Romanem Švarcem. Co si budeme vykládat, řady hráčů, kteří v Tasovicích působí, mi prošli rukama v mládeži Znojma,“ nadsadil Václav Dvořák.

Měl jedinou podmínku. S sebou vzít jako asistenta Libora Paličku, dalšího matadora mládeže Znojma. „Na této úrovni by měl působit jak trenér, tak asistent. Libor Palička s tím souhlasil. Prezident Sokola Jan Vašina nic nenamítal,“ upřesnil Dvořák.

Ten viděl tasovické fotbalisty naposledy hrát před pár dny proti U19 1. SC Znojmo. „Upřímně řečeno, ještě před tím jsem Tasovice shlédl v duelu MolCupu před dvěma lety proti prvoligovému Slovácku,“ vzpomněl Václav Dvořák. Jeho asistent Palička pravidelně sledoval Sokoly na podzim.

Miroslav Paul dokončil s Tasovicemi tréninkový cyklus tak, jak byl nastaven. „Stihli to, než se vše zase zavřelo. Teď mají borci do konce ledna volno. Plní individuální plány. Začátek zimní přípravy jsme naplánovali na poslední lednové pondělí,“ uvedl Dvořák.

Stávající kádr

Zasahovat do kádru prozatím nehodlá. Ze své vlastní zkušenosti ví, že tasovické mužstvo dělá fotbal fotbalovým. „Nechci, aby to vyznělo tak, že dojde Dvořák a Palička a šmahem skončí sedm lidí ze soupisky. V Tasovicích je výborná parta, jež tam fotbal vytváří. Výhodu vidím v tom, že kluky známe,“ přemítal nový hlavní stratég Tělovýchovné jednoty.

Na mančaft by rád aplikoval zkušenosti, které získal jak u mládeže Znojma, tak během kariéry aktivního hráče v Rakousku. „Oba jsme se s Paldou (Libor Palička – pozn. red.) angažovali u našich jižních sousedů. Stále však vnímáme, jak to tady funguje. Třeba Jan Mrázek, kterého jsem měl v krajském výběru, za Tasovice na podzim chytal,“ dodal Dvořák.

Tasovické čeká během přípravy několik přátelských klání. Václavu Dvořákovi narušil plány termín startu různých soutěží. „Měl jsem domluvený zápas proti Jindřichovu Hradci, ale v Čechách začínají jejich soutěž už na konci ledna,“ krčil rameny trenér Tasovic.

Úvodní přípravné střetnutí čeká Tasovické třicátého ledna, kdy doma uvítají tým Moravského Krumlova hrající krajský přebor. „Na pořadu dne jsou i utkání s třetiligovými Rosicemi, anebo rakouským Wullersdorfem. Ovšem víte, jak to je, nic nemůžeme odhadovat,“ uzavřel trenér, jemuž nikdo neřekne jinak než Venca.