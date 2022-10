Ani ve druhé půli nepřišlo ze strany Břeclavanů zlepšení. „Deset minut po změně stran jsme se nadechovali, klukům nemůžu upřít snahu, ale čtvrtý gól všechno zhatil. Ve zbytku zápasu jsme byli komparz Tasovicím,“ litoval Malár.

Ten před sezonou očekával mnohem víc od svých útočníků. „Těšil jsem se na ofenzivní show v podání Petě Musila, Matěje Kristoně, věřil jsem i Milanu Skočovskému. Bohužel skutečnost je taková, že jenom Musil dal dva góly. Místo toho nás střelecky táhnou krajní záložníci Jenda Hloch s Opinou. Jakmile nám vypadnou, máme problém, góly útočníků chybí. Je pravda, že Kristoň i Musil měli zdravotní problémy, i přesto jsem přesvědčen, že jsou kvalitní, a měli by situace lépe zvládat,“ tvrdil zkušený stratég.

Po porážce 1:4 s Tasovicemi se MSK nachází s osmnácti body na sedmé příčce. „Při skládání kádru jsem předpokládal, že se budeme pohybovat do pátého místa. Po postupu Hodonína a přesunutí béčka Zbrojovky do divize E se naše skupina víc vyrovnala. Až do soboty jsme drželi domácí neporazitelnost, k tomu jsme vyhráli i ve Žďáru, to nás katapultovalo do hry o špici tabulky. O to víc mě mrzí porážky ve Ždírci a teď s Tasovicemi. Nezvládli jsme to výsledkově ani herně,“ přiznal Malár.

Jeho svěřence čekají poslední dva zápasy podzimní části na hřišti Bohunic a následně doma proti Staré Říši. „Musíme změnit přístup, divize je soutěž, kde může kdokoliv porazit kohokoliv. Dva povedené zápasy nás mohou znovu dostat na přední příčky, ale samozřejmě i opačně,“ dodal břeclavský kouč.

FOSFA MSK Břeclav – TJ Tasovice 1:4 (1:3)

Branky: 5. Opina – 9. a 41. Odehnal, 23. Vašina, 54. Garčic.

Rozhodčí: Půček – Ogrodník, Mikulášek.

ŽK: Trčka, Hloch, Kovařík (Břeclav).

Diváci: 124.

MSK Břeclav: Fibingr – Hynek (66. Krmíček), Herman, Kovařík, Hloch, Opina, Kristoň (79. Tesař), Sáček, Skočovský (46. Musil), Vocílka, Trčka (46. Mikáč)