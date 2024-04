Svěřenci trenéra Miroslava Paula byli nabuzení z výhry 2:1 z minulého kola na hřišti poslední Staré Říše. Naopak pro Velkou Bíteš to byl speciální zápas. Její trenér Miroslav Steinhauser totiž ještě před třemi lety vedl právě tasovické fotbalisty. Nyní na místní pažit zavítal v roli hosta.

Duel však nepřinesl za devadesát minut žádnou branku. "Po třech bodech v Říši jsme samozřejmě všichni chtěli potvrdit výhru doma. Věděli jsme však o síle Bíteše. Je to tým, který má zažitý nějaký způsob hry už roky a kvalitní fotbalisty na svých postech. V prvním poločase držel soupeř míč více, my jsme měli spoustu zkažených balonů v přechodové fázi a bylo to za mě velmi upracované a kostrbaté," hodnotil lodivod sokolů Paul.

Druhý poločas byl podle něj zpočátku lepší na straně jeho svěřenců. "Povedl se nám nástup, kdy jsme si během patnácti minut vypracovali čtyři brankové příležitosti, ale ani jednu jsme neproměnili. Soupeř druhý poločas neměl nic vážnějšího. Chtěli jsme vyhrát a měli jsme k tomu dnes blízko," dodal stratég TJ.

Tasovice zůstávají v tabulce jedenácté. "Takové jsou zápasy o záchranu. Musíme hrát vzadu na nulu, ta se nám povedla uhrát poprvé od loňského října. Na druhou stranu chceme být hladoví po gólu v boxu soupeře a tam jsme to dnes nezvládli. V tabulce to mohlo být ještě veselejší, ale musíme bod s pokorou vzít a jedeme dále, čeká nás devět proklatě těžkých kol," uzavřel Paul.

Sokolí letku čeká již v neděli od šestnácti hodin zápas na hřišti Humpolce, který je v tabulce na deváté příčce o s osmadvaceti body je o sedm bodů napřed než Tasovice.

