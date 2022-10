Chystají anketu o Fotbalistu roku 2022 Znojemska. Hlasujte!

Podle tasovického trenéra Václava Dvořáka jeho svěřenci věděli, že je čeká těžké utkání. "Nechci se vymlouvat na náš stav a počet zraněných, ale jsem rád, že jsem dal tým dohromady. Tři dorostenci, kteří hráli dopoledne, si přišli sednout na lavičku a doplnil je Marek Dítě a Vojtěch Fajkus," vypočetl Dvořák.

Dvě stě padesát diváků muselo na gól počkat až do třiasedmdesáté minuty. Druhou brankou v letošní sezoně poslal Tasovice do vedení 1:0 Jiří Vašina. Naopak své letošní nešťastné poprvé zažil bohunický Radim Ševčík. Za dvě žluté karty vyfasoval červenou a musel předčasně do sprch. "Soustavně porušoval pravidla. Hráč se opakovaně dopouštěl přestupku držení soupeře v soubojích o míč," uvedl do zápisu hlavní rozhodčí Petr Mayer.

Dvořáka těšilo, že domácí drželi se soupeřem krok. "Chtěl bych vyzdvihnout soudržnost, bojovnost a fotbalovou kvalitu. V konečném důsledku jsme byli o šanci určitě lepší. Utkání jsme chtěli vyhrát," dodal lodivod TJ.

Tasovičtí poskočili nahoru a po víkendu drží třetí místo tabulky s osmnácti body. Už v sobotu hrají od čtvrt na jedenáct dopoledne na hřišti Břeclavi. Ta má stejný počet bodů. Naposledy prohrála ve Ždírci nad Doubravou 2:0.

"Před tím však měla Břeclav sérii velice dobrých výsledků. Sice jsme je letos porazili v předkole MOL Cupu, ale víme, že to je zdravé mužstvo lačnící po úspěchu. Jedeme tam s respektem, ale určitě se jej nebojíme a máme zdravé sebevědomí," uzavřel Dvořák.

Tasovice - Bohunice 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 73. Vašina. ŽK: 4:5. ČK: Ševčík (Bohunice) za 2x ŽK. Rozhodčí: Mayer - Budovič, Vařacha. Diváci: 250.

Tasovice: Koukal - Lapeš (65. Dítě), Švarc, Blahoudek, Hrazdílek, Odehnal, Garčic, Moravec, Švejkar (86. Fajkus), Horáček, Vašina. Trenér: Václav Dvořák.

Bohunice: Kunický - Král, Zeman (60. Burčík), Kotoun, Krejčí (46. Kokorský), Řeřucha - Ševčík, Bednář, Martinek, Pavlíček (79. Stambolidis), Rolinek (84. Vlach). Trenér: Zdeněk Partyš.