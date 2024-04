"Ta jejich příležitost na začátku byla tutová, ale jejich hráč to přestřelil z malého vápna. Trvalo nám, než jsme se si navykli na způsob humpolecké hry. Po dvacáté minutě jsme se s tím popasovali a měli jsme hodně situací, kdy docházelo k přečíslení v krajních prostorách a neřešili jsme je. Dobrý centrovaný míč dvakrát zakončoval Cihlář, jednou pak Garčic a jednu tutovku měl Lapeš, ovšem netrefil balon," hodnotil kouč hostů Miroslav Paul.

Ve druhém poločasu hrály oba týmy pasáž za stavu 0:0, kdy hra chodila ze strany na stranu. Sokolové následně dostali Humpolecké pod tlak, čehož využil Lapeš a v sedmasedmdesáté minutě poslal Tasovické do vedení 1:0. "Dali jsme pěkný gól. Garčic vystřelil na zadní tyči a Lapeš ji zavřel," popsal Paul.

Jeho svěřenci disponovali i dalšími šancemi. "Měli jsme obrovskou tutovku, kde se po kombinaci střídajících hráčů Daniela a Štancla, Štancl netrefil do prázdné kasy. A ještě před tím Lapeš obešel brankáře a trefil tyč. Myslím si, že z naší strany to byl takticky dobře zvládnutý zápas. Potřebovali jsme bodovat, což se nám povedlo," dodal tasovický lodivod.

Sokolové pomalu a jistě stabilizují svou pozici v divizi D. Nyní jsou v tabulce jedenáctí se čtyřiadvaceti body a chybí jim jen tři body, aby se přehoupli do první desítky. "Když hrajeme o záchranu, potřebujeme sbírat body. A i po jednom se to počítá. Do dalšího zápasu půjdeme s tím, že se budeme soustředit na to, abychom branky nedostali. To se nám dva zápasy po sobě povedlo a věřím tomu, že jsme schopní bodovat i v dalším utkání," burcoval Paul.

Tasovice vyzvou už v neděli od půl páté odpoledne tým Vrchoviny, který je v soutěžním žebříčku třetí se třiačtyřiceti body. "Hráči dostanou za výhru dva dny volno jako odměnu. Od středy se však pilně pustíme do trénování. Myslím si, že našim fanouškům dlužíme vítězství. Už dlouhou jsme v domácím prostředí nezvítězili. Byl bych proto rád, kdybychom navázali na tři body z Humpolce," uzavřel Paul.

