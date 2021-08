Hodonín v předkole Mol Cupu před dvěma týdny vyhrál na hřišti Lanžhota 2:1.Zdroj: Jaroslav Kicl

NAŠLAPANÝ HODONÍN. Po dvou týdnech se Hodonínští opět podívají na stadion Na Šlajsi, kde porazili v předkole českého poháru Lanžhot 2:1. Nyní se tam vracejí coby hlavní aspiranti na prvenství v divizi D. „Je jasné, že pro ostatní týmy v soutěži budeme asi trnem v oku, každý bude určitě chtít porazit ten silný Hodonín. Naším jediným cílem je ale postup,“ uvedl hodonínský trenér Pavol Švantner, jenž má v kádru třeba zkušeného obránce Ondřeje Sukupa nebo ofenzivního hráče Martina Holka.

Zato Lanžhot se oproti loňskému ročníku proměnil téměř k nepoznání. Legenda klubu Jaroslav Hílek se přesunul do role hlavního kouče a v klubu přivítal hned deset hráčů. Naopak mezi nejcitelnější ztráty patří Pavel Simandl, jenž zamířil do Lednice, nebo Radoslav Ciprys. Ten přestoupil do Rakouska.

Jihomoravské derby začne v neděli v pět hodin odpoledne.