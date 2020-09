Dvaadvacetiletý kanonýr víkendu procházel turbulentním obdobím. V předchozích zápasech se mu nedařilo. Nový trenér Tasovic Miroslav Paul však Martinu Ryglovi věřil. Forvard Sokola dostal po prvním poločase, jež skončil remízovým stavem 0:0, poučení.

Po změně stran začal úřadovat a během půl hodiny si připsal na své konto tři proměněné šance. „Je pravda, že se mi moc nevedlo. Doufám, že se to konečně zlomilo. Kouč mi říkal, abych si více věřil, chodil si pro míče a přeřadil na jinou rychlost,“ shrnul Rygl.

Proti Staré Říši dal svůj druhý hattrick v dresu Tasovic. První se mu povedl loni v utkání s Bystřicí nad Pernštejnem. „Nyní z toho mám větší radost. Byl to pro nás důležitý zápas. Potřebovali jsme vyhrát. konečně se to podařilo,“ těšilo kanonýra víkendu.

Zároveň přiznal, že jeho tři branky jsou i zásluhou zbytku týmu. „Kluci mi krásně přihráli, ať už Švejky, anebo Lapin (Jiří Švejkar a Pavel Lapeš – pozn. red.). Samozřejmě Pavel řekl, že mi to spočítá a budu muset dát do kasy peníze i lahvičku něčeho dobrého,“ pronesl se vtipem na rtu Rygl. Osobně mu pogratuloval i předseda TJ Sokol Tasovice Jan Vašina. „Měl jsem radost. On nám popřál i jako celku,“ dodal forvard TJ.

Již v neděli nastoupí se svými spoluhráči k domácímu duelu se Žďárem nad Sázavou. O dalším hattricku neuvažuje. „Hlavně musíme vyhrát. Potřebujeme se odrazit a pořádně začít bodovat,“ uzavřel Rygl.