Zápas plný emocí absolvovali poslední srpnovou sobotu fotbalisté divizních Tasovic. I přes vyloučení kapitána Romana Švarce v sedmasedmdesáté minutě nakonec tři body putovaly na Znojemsko. Sokolové zvítězili na pažitu Startu Brno 1:0.

Trenér sokolí letky Václav Dvořák očekával těžké utkání. Jeho svěřenci už totiž zkušenost s brněnským mančaftem měli. Koncem července totiž Start porazil Tasovice v předkole MOL Cupu.

"První poločas se odehrál víceméně ve středu hřiště s minimem šancí na obou stranách. Standardní situace měli však domácí velmi nebezpečné. V druhé půli soupeř více držel míč, tlačil se do šestnáctky, ale obranná fáze mužstva fungovala velmi dobře," hodnotil lodivo TJ.

Potom, co rozhodčí vyloučil kapitána hostů Romana Švarce, Tasovičtí doufali v zázrak. "Zatáhli jsme se a tajně věřili, že přijde příležitost k brejku. Nakonec to nebyl brejk, ale tlak Pavla Lapeše, který obral o míč domácího brankáře a dovezl ho v poslední minutě nastavení do prázdné branky domácího mužstva," uzavřel Dvořák.

Sokolové sehrají další utkání taktéž venku. První zářijovou neděli nastoupí od šestnácti hodin na hřišti Lanžhota.

Start Brno - Tasovice 0:1

Poločas: 0:0. Branky: 90+3 Lapeš. ŽK: 1:7. ČK: 0:1 (Švarc - Tasovice). Rozhodčí: Krondráf, Jahoda - Nápravník.

Start Brno: Sova - Kaláb (87. Štourač) - Avdić - Pařízek - Sedlo - Ryšavý (46. Musil) - Kříž - Doubravský (59. Mach) - Hubr - Malár - Frimmel. Trenér: Milan Frimmel.

Tasovice: Koukal - Hrazdílek - Lapeš - Švejkar (73. Fukal) - Garčic - Odehnal - Pacula - Pazdera (87. Horáček) - Vacek - Blahoudek - Švarc. Trenér: Václav Dvořák.