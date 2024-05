Znojmo odjelo z Uherského Brodu s jedním bodem. Hráče 1. SC odvezla sanitka

Sokolové nejdříve inkasovali těsně po začátku. Vyrovnat se jim podařilo ve třiadvacáté minutě zásluhou Ryšky. A i když měli do konce prvního poločasu, ale i během toho druhého spoustu příležitostí, vstřelit další branku se jim nepodařilo. Naopak hosté v pětapadesáté minutě proměnili penaltu a skóre 1:2 pro Tasovice zůstalo na výsledkové tabuli až do konce utkání.

"Každý balon, který v prvním poločase šel do naší defenzivy, tak jsem se báli jít jak do krajních prostorů, tak i do stoperů. Byla tam absolutní nekomunikace, absolutně bez zajištění, bez možnosti získat míč směrem do ofenzivy. Prostě si myslím, že ty situace, které máme, musíme dořešit lépe," hodnotil tasovický kouč.

Fotbalisté Tasovic odehráli nejhorší poločas jara. V Pelhřimově padli

Sám výkon svých svěřenců nechápal. "Nevím, jestli je to o nastavení hlavy, nebo že jsme udělali úspěšnou sérii, a kluci si myslí, že je hotovo. To tak nejde. Musíme začít od poctivého výkonu, protože nyní jsou podprůměrné," dodal Paul.

Příští zápas odehrají Jihomoravané na Vysočině. V sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne nastoupí v Havlíčkově Brodě. Ten je v tabulce pátý s devětatřiceti body. Tasovičtí mají bodů sedmadvacet a jsou jedenáctí. "Do Havlíčkova Brodu udělám řez do sestavy, protože nejsem přesvědčený o tom, že ti hráči hrají na maximum, anebo že předvádějí to, co v nich je," uzavřel Paul.

Česko má bronz z MS v beach korfbalu. I se znojemskou stopou