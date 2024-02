Jihomoravané jsou s přípravou v polovině a ani jednou ještě nevyhráli. Zápasy proti silnějším soupeřům ze třetí ligy jako jsou Rosice a 1. SC Znojmo, ale i U19 brněnské Zbrojovky, bral trenér Tasovic Miroslav Paul s rezervou. "S Novými Sady to mělo být jednoduché, ale bohužel… Líbilo se mi to do třicáté minuty, kdy si myslím, že jsme opticky měli více navrch. Dali jsme gól a získali dvě šance, které měl dořešit Štancl a Lapeš na tyči, ale tři minuty před poločasem jsme si nechali dát branku. Vypadli jsme z role a to byla taktická chyba," hodnotil Paul.