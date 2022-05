Březina po rohu vykopal Znojmu remízu s "béčkem" ostravského Baníku

Během druhého poločasu finalizoval na 4:0 Stanislav Kohoutek. "Do jeho branky jsme soupeři podvědomě umožnili třikrát jít šance, na což musíme příště hledět a nedělat to," přemítal trenér sokolů.

Jeho svěřenci už měsíc neprohráli. Naposledy doma podlehli Lanžhotu 1:2, kdy kouč Tasovic pronesl, že mančaft TJ čekají těžké duely s týmy z Vysočiny. Jeho slova na výsledcích nejsou vidět, přesto přiznává tvrdost střetnutí.

"Pořád s nimi neprohráváme, ale jsou to těžké zápasy, které není jednoduché zvládnout. O to více si cením výhry nad Žďárem nad Sázavou, jelikož byla zasloužená i poměrem šancí, které jsme mimo to nevyřešili. Je to rozdílem třídy," uzavřel Dvořák.

Tasovičtí zajíždějí k dalšímu zápasu v sobotu na hřiště Havlíčkova Brodu. Klání začíná o půl desáté dopoledne.

Tasovice - Žďár nad Sázavou 4:0

Poločas: 3:0. Branky: 28. Hrazdílek, 32. Lapeš, 36. Cihlář, 85. Kohoutek. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Mayer - Malimánek, Vařacha. Diváci: 220.

Tasovice: Koukal - Cihlář (78. Horáček), Švarc, Daniel (Švejkar), Hrazdílek, Pacula, Vašina (69. Fukal), Odehnal, Garčic, Lapeš (78. Kohoutek), Pazdera. Trenér: Václav Dvořák.

Ždár nad Sázavou: Jícha - Peňáz, Severa (46. Dvořák), Sodomka, Švoma, Požár, Henzl (61. Starý), Šerý, Vitásek, Kunstmüller (61. Otava), Fiala (11. Novotný). Trenér: Václav Pohanka.