Vstup do utkání zvládly lépe Tasovice, proto domácí na nepřízniví vývoj zápasu reagovali už po půlhodině hry střídáním. „Začali jsme netradičně na dva útočníky, ale nevycházelo nám to, tak jsme to trošku přeskupili a hned se hrálo lépe, měli jsme převahu,“ vysvětlil bývalý ligový fotbalista taktický záměr.