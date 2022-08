Jak se zrodil váš přestup do Lanžhota?

Se sportovním manažerem Jiřím Bartošem jsme byli dlouho v kontaktu. Oslovil mě, když začali v Senici problémy, zda bych měl zájem o angažmá v Lanžhotě. Tím, že jsem se rozhodl nastoupit do nové práce, byl pro mě přestup do Lanžhota nejlepším řešením.

Bylo ve hře i vaše setrvání v profesionální soutěži?

Petr Pavlík

narozen: 22. července 1987

pozice: obránce

klub: Sokol Lanžhot

předchozí kluby: Baník Ostrava, Kasimpasa (TUR), Samsunspor (TUR), Karviná, Hlučín, Senica, Myjava, Zbrojovka Brno, Pohronie

prvoligová bilance: 284 zápasů/14 gólů

To bylo první rozhodnutí, které jsem udělal, že už nechci pokračovat v profesionálním fotbale. Pracovně bych to opravdu nestíhal. Kontaktoval mě například trenér Šustr z Prostějova, s nímž mám skvělý vztah, ale vysvětlil jsem mu své rozhodnutí. Ze slovenské první ligy jsem odmítl Zlaté Moravce či Skalici, v kontaktu jsem byl i s Hodonínem. Zájmu všech klubů si moc vážím, ale z časových důvodů to nešlo.

Rozhodl jste se tedy pro Lanžhot. Znal jste někoho v klubu?

Znám se s trenérem Jarou Hílkem i jeho asistentem Stanem Velickým. Z hráčů jsem se dřív potkal s gólmanem Dominikem Žúrkem nebo bratry Kosorinovými. V Senici jsme hráli spolu s Petrem Balážikem a proti Radoslavu Cyprisovi jsem několikrát nastoupil jako soupeř. Prostředí klubu je mi tak velmi blízké, navíc jsme si i lidsky sedli s panem Bartošem. Vnímám taky vysoké ambice Lanžhota v divizi, ale hlavní roli v mém rozhodování nijak nehrály.

Můžete přiblížit důvody vašeho konce v prvoligové Senici, kde jste předčasně v dubnu skončil?

Nedokázal jsem už vydržet sliby vedení klubu, které neustále slibovalo, že budou peníze. Táhlo se to celou sezonu. Už když jsem na začátku loňské sezony do Senice přišel, byl problém. Nějaké peníze jsme dostali, ale včas jsem dostal peníze jen jednou. Neustále slibovali, že peníze pošlou později, potom nám dali naději v podobě nového majitele, nic z toho se neuskutečnilo.

Jak to nyní vypadá s fotbalem v Senici?

Slyšel jsem v televizi názor slovenského právníka, který se tou věcí zabýval. Řekl, že Senica je v tuto chvíli mrtvý klub.

V Senici jste od roku 2011 do roku 2015 odehrál pět úspěšných sezon, dokonce jste hráli předkolo Evropské ligy. Mrzí vás, že jste byl osobně u rozpadu do té doby tradičního klubu?

Vrátil jsem se tam hlavně kvůli rodině, máme tam koupený domek. Když jsem hrál v Pohronie nebo ve Zbrojovce byl jsem bez rodiny, dcerka mi chyběla, proto jsem nabídku Senice přijal. Bohužel jsem byl blázen, který věřil, že se se finanční problémy klubu zlepší. To se však nestalo.

Lanžhot má za sebou tři odehrané zápasy, do kterých jste zatím nezasáhl. Kdy vás fanoušci mohou očekávat na hřišti?

Přestup se administrativně dotáhl rychle, ale momentálně nejsem připraven nastoupit. Nabírám fyzičku a mám lehké zdravotním problémy. Trenéři na mě nijak netlačí, je jen na mně, kdy budu připraven. Byl jsem čtyři měsíce bez fotbalu, tělo si postupně zvyká na zátěž. Snad se dostanu do kondice co nejdřív.

Jaroslav Hílek (trenér Lanžhota)

Petr Pavlík je vynikající fotbalista, který by ještě v klidu mohl hrát první ligu. Víme, že měl hodně nabídek, proto jsme rádi, že se rozhodl pro Lanžhot. Chtěli jsme v létě přivést posilu s ligovými zkušenostmi, příchodem Petra jsme tento cíl splnili. Navíc nás trápil post středního obránce, takže jsme i tento problém vyřešili. Jeho zkušenosti jsou na hřišti cítit, vidím i na tréninku, jak se ostatní hráči vedle něj snaží. Věřím, že bude pro tým velkou posilou.