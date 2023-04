Tasovičtí fotbalisté mají za sebou první prohru jara. O velikonočním víkendu prohráli v rámci sedmnáctého kola divize D se Startem Brno 1:3. Oba týmy přitom dohrávali v deseti hráčích, jelikož na každé ze stran tasil rozhodčí červenou kartu.

Tasovičtí fotbalisté zaznamenali o velikonočním víkendu první prohru jara. V 17. kole divize D nestačili na Start Brno 1:3. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Sokolové šli do vedení v šestadvacáté minutě zásluhou Pavla Lapeše. Tasovickým se pak ve zbývajícím čase nevedlo, i když od jedenácté minuty hrály, potom, co za surovou hru vyfasoval červenou kartu hráč Startu Martin Pařízek. Těsně před koncem poločasu srovnal na 1:1 pro hosty Muamer Avdić.

"Chybovali jsme v přechodové fázi. Nedokázali jsme si pohlídat finální věci, pochytali nás do šesti ofsajdů. Je potřeba vše vidět v globále. Soupeř to jakousi rutinou a kvalitou dovedl do vítězného konce. Chodil do přečíslení, byl pozorný a my jsme si nevytvářeli šance," hodnotil trenér Tasovic Václav Dvořák.

Po změně stran pustil pak v devětašedesáté minutě domácí gólman Jiří Koukal šanci Ondřeje Doubravského - 1:2. Definitivní tečku za prohrou Tasovic udělal v nastavení Dominik Havlín.

Tasovické dlouhodobě trápí zranění. Ve velikonočním duelu navíc přišli ještě o Lukáše Hrazdílka, kterého po střetu s protihráčem odvezla sanitka. "Na čele měl ránu o desíti centimetrech. Kdoví kdy ho zase uvidím. Prostě hrajeme dál. Na plac však vždy půjde jedenáct hráčů," dodal Dvořák.

Jeho svěřenci zajíždějí k dalšímu zápasu už ve středu, kdy vyběhnou v odloženému duelu od pěti hodin odpoledne na hřišti Bystřice nad Pernštejnem. V sobotu pak od šestnácti hodin nastoupí na pažitu Velké Bíteše.

Tasovice - Start Brno 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 26. Lapeš - 45.+1 Avdić, 69. Doubravský, 90.+3 Havlín. ŽK: 4:4. ČK: 11. Pařízek (Start Brno), 89. Pacula 2xŽK (Tasovice). Rozhodčí: Krondráf - Terber, Kříž. Diváci: 380.

Tasovice: Koukal - Hrazdílek (19. Horáček (88. Paul)), Lapeš, Švejkar (75. Fajkus), Garčic, Odehnal, Vašina, Pacula, Pazdera, Blahoudek, Švarc. Trenér: Václav Dvořák.

Start Brno: Chmiel - Žalud, Avdić (46. Hubr), Pařízek, Jonáš, Ryšavý, Doubravský (79. Kaláb), Sedlo, Demeter R., Demeter P., Havlín. Trenér: Milan Frimmel.