Nedělní duel divize D mezi hráči Tělovýchovné jednoty (TJ) Sokol Tasovice a B-týmem Zbrojovky Brno dopadl lépe pro hosty. Domácí celek z obce nad řekou Dyjí mu podlehl 1:2.

Úvodní gól však neměl platit, jelikož padl z ofsajdu. Shodovali se hráči Sokola i diváci. Rozhodčí jej ale uznal. „Vždyť to bylo jasné. Všichni to viděli,“ durdil se hráč Tasovic Lukáš Hrazdílek.

Ukončená sezona

Rozporuplně popisoval situaci hrající trenér Sokola Miroslav Paul. „Z mé pozice to za mě zavánělo ofsajdem, ale nevím, pořádně jsem na to neviděl,“ sdělil kouč Tělovýchovné jednoty. Jeho svěřenci špatně vstoupili do utkání. „Vůbec jsme nezachytili tempo hostů. I když jsme ve druhé polovině snížili na 1:2, tak herní projev nebyl dobrý,“ hodnotil Paul.

Kouč hostí Martin Maša pochválil Brňany za tříbodový skalp. „Věděli jsme, že v Tasovicích to bude náročné. Jsou silový mančaft, ale po celý zápas jsme měli převahu a zasloužené vyhráli,“ vyřkl Maša.

Do konce podzimní části divize D zbývají tři kola. Kvůli pandemii koronaviru se však dva týdny nic hrát nebude. „Trénovat budeme dále. Využijeme čas na to, abychom si některé věci nacvičili,“ sdělil Paul.

Osobně si myslí, že však fotbalový podzim skončil. „Do nového roku se to asi nedohraje. Nedokážu to posoudit,“ uzavřel kouč TJ.

Tasovice - Zbrojovka Brno B 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 86. Lapeš P. – 31. a 66. Šumbera. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Sivera – Malimánek, Vařacha. Diváci: 0.

Tasovice: Stejskal – Kříž -Hrazdílek (60. Fajkus) – Lapeš P. – Horáček – Dítě – Rygl – Pazdera – Lapeš R. (74. Paul) - Blahoudek – Švarc. Trenér: Miroslav Paul.

Zbrojovka Brno B: Marek -Papež – Pyš – Žalud – Vintr (87. Banda) – Lhotecký (72. Kroutil) (90.+2 Mach) – Šmíd (90.+2) Chyla – Černín – Šumbera – Matula (80. Slunský) – Kamenský. Trenér: Martin Maša.