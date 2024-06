Velká, opravdu velká. Bylo to hodně psychicky náročné, hlavně už bylo složité kluky motivovat. Povedla se nám střední pasáž jarní části sezony, ale na konci na nás padla taková deka, na týmu to bylo znát. Dávali jsme si vlastní góly, soupeři se proti nám jednoduše prosazovali a už se to s námi vezlo. Takže se nám po posledním hvizdu neskutečně ulevilo.

S jakou taktikou jste vstoupili do klíčového utkání na hřišti Žďáru nad Sázavou?

Od začátku týdne jsme věděli, že to stále máme ve vlastních rukách, Pelhřimov na nás ztrácel bod. To jsme se od začátku snažili do hráčů napumpovat, aby si uvědomili, že je to jen o nás. Vůbec jsme nekalkulovali se ziskem bodu nebo s variantou, že můžeme prohrát, když prohraje i Pelhřimov, prostě jsme do toho šli, že vyhrajeme a oslavíme si to vítězství.

Dá se říct, že to byl výkon, se kterým jste byl spokojený?

Myslím, že hráči jasně ukázali, jak moc to chtějí urvat. A po gólu na 2:1 jsem s naším výkonem opravdu spokojený byl. V první půli jsme se dostali do vedení, pak jsme si dali takový polovlastní gól na 1:1 a bylo to hodně nervózní. Kluci měli v první půli svázané nohy, hráli jsme ustrašeně.

Co jste následně hráčům říkal o poločasové pauze?

Snažili jsme se je zvednout a namotivovat. Říkali jsme jim, že mají před sebou posledních 45 minut v sezoně. A vyšlo to. Pomohli jsme si standardkou, ze které jsme dali na 2:1 a pak už jsem začal na týmu cítit, že to prostě dotáhne. Mužstvo najednou začalo hrát úplně jinak, vlastně tak, jak ho znám z tréninkového procesu a jak bych si to představoval.

Jak velké byly oslavy po sobotním zápase?

V první řadě se nám opravdu ulevilo, ale hned po závěrečném hvizdu jsme začali slavit a pak jsme stavěli snad na každé benzince po cestě do Tasovic. Pak to pokračovalo v Tasovicích, slavilo se i v neděli a myslím, že někteří pokračují ještě v pondělí.

Jak jste si vyhodnotil celý ročník, který Tasovice zakončily s devíti výhrami, čtyřmi remízami a sedmnácti porážkami?

Přísluší mi hodnotit jen jaro, protože na podzim jsem ještě v Tasovicích nebyl. Přebral jsem tým v zimě se ziskem patnácti bodů a jednoznačný cíl byl se udržet. Mojí osobní ambicí bylo získat jistotu záchrany už před předposledním kolem, bohužel to tak nebylo. Velký cíl uhájit v Tasovicích divizi se povedl, ale byl bych rád, kdyby se taková situace už nikdy neopakovala.

Bavili už jste se v klubu, co plánujete změnit, aby se starosti se záchranou neopakovaly?

Tím, že jsem přišel až v půlce sezony, tak jsem sice v zimě nějaký manévrovací prostor měl, sezonu jsem si ale nerozjížděl. Osobně se tedy těším na to, že si nový ročník připravím sám, mám vyhlídnuté některé hráče, se kterými chci vstoupit do komunikace. Někteří kluci nám naopak odcházejí, někdo končí úplně s kariérou, takže nás čeká hodně práce. Beru si za to ale zodpovědnost, musím tým nachystat taky, abychom příště neměli podobné starosti.

Zmiňoval jste odchody, můžete prozradit, kdo nebude v týmu pokračovat?

Určitě vím, že Roman Švarc s Tomášem Cihlářem ukončili aktivní činnost v A týmu. Roman už bude pokračovat jen v béčku, Tomáš odchází z pracovních důvodů, chce se i věnovat rodině. U ostatních hráčů to ještě budeme řešit, třeba Petra Štancla jsme měli zapůjčeného z Jihlavy, musíme se tedy nyní domluvit, zájem o něj ale mám. A pak někteří kluci řeší nabídky z Rakouska, jsme spolu v kontaktu a mají nějaký čas na rozmyšlenou. Dáme si týden oraz a pak to začneme pořádně řešit.

Kdy začnete přípravu na nový ročník?

Hráči mají volno do konce června, hned 1. července začnou plnit individuální plány a společně se sejdeme v úterý 9. července, kdy začneme letní přípravu. Bude jen krátká, protože první srpnový víkend už opět začíná divize.