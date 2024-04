Fotbalové Znojmo vyprovodilo Hlučín už v první polovině. Tři body zůstaly doma

"Beru to rozpačitě. Před zápasem někdo řekl, že když uděláme bod, tak ho vemu. Vidím to v kabině a i vnitřně," začal tasovický trenér Miroslav Paul.

Podle něj ve druhém poločase sahali jeho svěřenci po vítězství. "Tam si Zbrojovka, myslím si, nic moc nevytvořila. Cítíme, že tři body byly dneska strašně blízko. Dali jsme tam dvě tyčky. Jednu Štancl a podle mě to byla stoprocentní šance. Když chceme být v takovém zápase úspěšní za plné body, tak to prostě musíme proměnit. Ale s pokorou to beru," dodal Paul.

A s pokorou viděl podobně průběh duelu i lodivod hostů Lukáš Kříž. Sypal si popel na hlavu a podle něj si rezerva Zbrojovky nezasloužila vyhrát. "Oni nám to hodně zkomplikovali se dvěma útočníky vepředu a vůbec jsme si s nimi nedokázali poradit. A ve druhém poločase byly Tasovice daleko lepší a my neměli žádnou příležitost. Tímto jim gratuluji a přeji, ať soutěž udrží," uvedl hlavní stratég Brňanů.

Domácí absolvují následující klání už v neděli od půl čtvrté odpoledne na hřišti Staré Říše, která je v tabulce poslední s jedenácti body. Sokolové jsou třináctí a bodů mají sedmnáct. "Pro nás to bude Liga mistrů. Do Říše jedeme válčit," uzavřel Paul.

