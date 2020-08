Podali jsme katastrofální výkon. Tak hovořil po duelu s Břeclaví kouč hostů Miroslav Steinhauser. „Domácí vyhráli zcela zaslouženě rychlými brejky,“ krčil rameny lodivod Tělovýchovné jednoty (TJ).

Fotbalisté z Podluží věděli, kde jsou Tasovičtí silní. Předchozí zápas mezi Sokolem a Ždircem nad Doubravou, v němž hráči TJ zvítězili, sledoval i břeclavský asistent Michael Benko. „Kolega pečlivě jejich hru vnímal. Vytipovali jsme si různé věci. Věděli jsme, že jejich levá strana je do obrany silnější. Paradoxně jsme šli zleva na 1:0,“ uvedl hlavní stratég MSK Milan Hoffmann.

Děraví sestava

Právě branka, jež rozezněla svatyni hostí už půl minuty po úvodním hvizdu, podlomila morálku Tasovic. Lodivod Steinhauser se nechtěl vymlouvat na děravou sestavu. „Nemohl s námi jet Marek Dítě, protože musel do práce. Během prvního poločasu odešel Lukáš Hrazdílek, soupeři odkopali i Pavla Lapeše a Martina Rygla. Na to si stěžovat ale nemohu. Měli jsme podat lepší výkon, který by akcentoval zápas se Ždírcem,“ dodal Steinhauser.

Do konce první pětačtyřicetiminutovky vstřelili Břeclavané ještě jednu branku a do druhého poločasu se zatáhli. „Nechtěli jsme zbytečné fauly, protože jsme věděli, že Tasovice by útočily ze standardek. Měli jsme výbornou přechodovou fázi, ale v koncovce nám chyběl klid. Klidně jsme mohli vyhrát 7:0,“ zněl ambiciózně Hoffmann.

Fotbalový kolotoč

Zvítězit chtějí i Tasovičtí. Již v úterý vyzvou doma od půl šesté večer v rámci poháru MOL Cup třetiligové Znojmo. „Každý se na to ptá. Bude to řežba,“ burcoval útočník Sokola Pavel Lapeš. Fotbalový kolotoč uzavřou hráči TJ nedělním duelem s Lanžhotem.

Ten sice okupuje spodek tabulky, zatímco Tasovice střed, přesto Miroslav Steinhauser vyhlíží náročný střet. „Čeká nás těžký soupeř. Pokud budeme hrát jako v Břeclavi, tak dokážu tvrdit, že to bude nešťastná záležitost,“ uzavřel trenér TJ.

Břeclav - Tasovice 2:0

Poločas: 2:0. Branky: 1. Hloch, 40. Kriston. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Fabeš – Petrlík, Dorotík. Diváci: 200.

Sestava Břeclavi: Fibingr – Herman, Fiala, Čadílek (66. Bachdasaryan), Kříž (52. Lukšija), Mikáč (87. Souchop), Táborský (77. Kaššai), Kapusta, Hloch, Pluháček, Kriston (83. Malůšek). Trenér: Milan Hoffmann.

Sestava Tasovic: Mrázek – Švarc, Blahoudek – Lapeš R. (77. Kučera), Pazdera, Rygl (83. Furik), Odehnal, Paul, Horáček (66. Fajkus), Lapeš P., Hrazdílek (24. Švejkar). Trenér: Miroslav Steinhauser.