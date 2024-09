Skóre otevřel v pětadvacáté minutě hostující Jáchym Špalek. Po změně stran pak rozhodl o vítězství sokolů v sedmačtyřicáté minutě Milan Moravec.

"Věděli jsme, že soupeř bude chtít hrát po dvou nezdarech jednoznačně na vítězství, proto jsme chtěli zvládnout úvod. V začátku nás podržel Klimek, kdy zneškodnil šanci Dostálka. Poté jsme udeřili my, po pěkné akci středem hřiště a střele Pavla Lapeše dorazil míč do brány Špalek. Velmi dobrý doping pro nás a studená sprcha pro domácí, kteří však do konce poločasu byli více na míči a opticky nás tlačili. Vstup do druhé půle orámoval krásnou střelou Moravec a poslal nás do stavu 2:0," řekl trenér Tasovic Miroslav Paul.

Podle něj hráli tasovičtí fotbalisté po zbytek utkání z hodně nízkého bloku. "Zbytek utkání jsme hráli z místy hodně nízkého bloku, avšak byli jsme stále nebezpeční i do ofenzivy a hlavně jsme směrem do defenzivy hráli velmi disciplinovaně a kompaktně. Oproti minulému týdnu jsme museli nuceně udělat tři změny v sestavě a přesto bereme tři body, což ukazuje sílu kádru," dodal kouč hostů.

Další utkání Tasovičtí absolvují již v neděli 15. září. Od šestnácté hodiny přivítají doma Žďár nad Sázavou. "Po utkání v Líšni chválím, ale od úterý zase pracujeme. Je před námi dlouhá cesta. Jdeme krok po kroku," uzavřel Paul.