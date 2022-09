Kouč Tasovic Václav Dvořák pátral v paměti. "Všechny zápasy s Velkou Bíteší jsou si podobné jako vejce vejci. Loni na podzim to skončilo 0:0, letos na jaře 1:1 a teď znovu 1:1. Soupeř si dlouhodobě staví kvalitní hru a umí si poradit v situacích jeden na jednoho," hodnotil trenér TJ.

První poločas skončil za stavu 0:0. Dvořáka trápila hlavně neproměněný pokutový kop Pavla Lapeše. "V represingu jsme nezískali jediný míč. Nedokázali jsme využít ani penaltu, to se na mančaftu projevilo. Je jasné, že padá málo gólů. Branka z penalty by nám pomohla. Byl jsem v poločase hodně nazlobený," líčil hlavní stratég Tasovic.

Do druhé poloviny prostřídal, přesto první šla do vedení Velká Bíteš. Domácím pak bod zachránil Marek Dítě pět minut před závěrečným hvizdem. "Vyrovnání přišlo později, než bylo zapotřebí. Na konci jsme trefili tyčku a břevno. Musím říct, že soupeř měl velkou kvalitu a prohra by mu neslušela," uzavřel Dvořák.

Jeho svěřenci zajíždějí už v neděli k dalšímu střetnutí na pažit Žďáru nad Sázavou. Utkání startuje ve čtyři hodiny odpoledne. Ždárští drží v Tabulce osmé místo s osmi body. Tasovice jsou páté a disponují stejným počtem bodů.

Tasovice - Velká Bíteš 1:1

Poločas: 0:0. 85. Dítě - 61. Vošmera. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Nejezchleb - Machorek, Soukal. Diváci: 220.

Tasovice: Koukal - Švarc, Blahoudek, Pacula, Vašina (78. Dítě), Odehnal, Garčic (84. Fajkus), Moravec, Lapeš (46. Švejkar), Cihlář, Hrazdílek. Trenér: Václav Dvořák.

Velká Bíteš: Pelán - Ondrák, Mrňa, Kříž, Loup (84. Václavík), Macek, Daněk, Krula, Novotný (81. Pelikán), Kamenský, Vošmera (91. Hvězda). Trenér: Marek Zúbek.