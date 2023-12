Tasovický fotbalista Michal Garčic obléká dres místních sokolů už přes tři roky. Letos tým z obce nad řekou Dyjí nezažívá zrovna šťastné období. Po podzimu je v divizní tabulce dvanáctý s patnácti body. Přesto Garčic věří ve zlepšení.

Fotbalista Michal Garčic (s číslem 11) hraje za divizní Tasovice už více než tři roky. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Tým je podle pětadvacetiletého záložníka kvalitní. "Máme ještě půl sezony, abychom sbírali body a posunuli se na lepší pozice v tabulce," burcuje Garčic.

Ten v minulosti oblékal i dres třetiligového Znojma. Na začátku ročníku 2023/2024 trénoval v dresu Tasovic pod dohledem kouče Milana Volfa, kterého zažil právě v 1. SC. Po neúspěšném úvodu sezony nahradil Volfa v divizním mužstvu lodivod Marek Dítě. "Nechci hodnotit trenéry, protože podle mě je to hlavně o hráčích. Každý stratég má svou taktiku. Holt, někdy to nejde tak, jak bychom si všichni představovali," přemýšlí Garčic.

Rodák z Mikulovska nastupuje nyní v Tasovicích i s některými fotbalisty, s nimiž hájil barvy Znojma. Na podzim to byl třeba Milan Moravec či Tomáš Cihlář. "Znojmu fandím. Ať se jim daří! Přeci jen jsem tam něco prožil, takže 1. SC sleduji. I když za nás tam nebylo tolik cizinců," říká Garčic.

Přese všechny peripetie, kterými tasovický mančaft letos prochází, má tamější prostředí rád. "Nechce se mi zatím ten tým opouštět. Je zde skvělá parta. Hodně mi Tasovice přirostly k srdci," líčí záložník.

Celek odstartuje přípravu na jaro v polovině ledna. První testovací duel absolvují tasovičtí na domácím umělém povrchu v sobotu 3. února 2024 proti třetiligovým Rosicím. Dále je čeká třeba U19 brněnské Zbrojovky, 1. SC Znojmo, FK Nové Sady, 1. HFK Olomouc nebo FC Kuřim. "Příprava bude hodně těžká. I když teď máme volno, já osobně se začnu chystat dříve. Dělám to vždy. Každopádně nás potom čeká spoustu tréninků i zápasů," přibližuje Garčic.

Úvodní duel jara čeká sokolí letku druhý březnový víkend. Další polovinu sezony zahájí na pažitu B-týmu brněnské Líšně. Garčic i při tomto střetnutí bude myslet na svou rodinu. "Rodiče mě podporují už pěti roků, co jsem poprvé nazul kopačky. Jsou rádi, že hraji na nějaké úrovní a že mě to baví. Samozřejmě se jezdí občas dívat na zápasy do Tasovic a fandí," uzavírá mladý muž.