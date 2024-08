Tasovičtí fotbalisté (černí), hrající čtvrtou ligu, postoupili do druhého kola MOL Cupu. Poslední srpnovou středu doma porazili třetiligové Rosice 2:1.

Zatímco ve čtvrté lize se fotbalistům Tasovic daří tak z poloviny, v MOL Cupu jim přeje štěstí. Potom, co sokolové postoupili po odstoupení 1. SC Znojmo přímo do prvního kola, v něm porazili 2:1 třetiligové Rosice.

Hosté šli jako první do vedení zásluhou Lukáše Kalába ve třicáté minutě. Po změně stran však domácí otočili a zásluhou standardky Tomáše Vocílky a přímého kopu Jiřího Vašiny dovedli tým TJ do dalšího pohárového kola, kde mohou Tasovice narazit i na druho- a prvoligové kluby. Přesto je pro ně důležitější následují mistrovské klání s Humpolcem.

"Zápas s Rosicemi jsme si chtěli užít. Řekli jsme si, že si uděláme dobrou náladu, jelikož v neděli hrajeme doma, potřebujeme zvítězit. S tím jsme do toho šli, pokusit se vyhrát a vyšlo to náramně. Fanoušci přišli a konečně jsme jim po nějaké době udělali radost v podobě postupu," těšilo tasovickéhoútočníka Milana Moravce.

Vítězství nad Rosicemi se podle něj nerodilo snadno. "Hráli jsme proti třetiligovému týmu. Poslední zápas v MSFL vyhráli nad rezervou Slovácka 3:1, mají tam šikovné kluky, i když dneska nheráli v plné sestavě, ale i náhradníky mají kvalitní," hodnotil Moravec.

Výhra a postup do druhého kola MOL Cupu je pak pomyslným dopingem právě před Humpolcem. "Ale je to s velkým vykřičníkem. Je to naše první výhra v sezoně. Ovšem zůstaneme na zemi s pokorou. A jak říká náš trenér Miroslav Paul, budeme oslavovat prací," uzavřel Moravec.

Tasovičtí fotbalisté tedy budou v náročném týdnu pokračovat doma. Klání s Humpolcem startuje o půl páté odpoledne.