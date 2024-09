Přitom měli dobře našlápnuto. Po chybě hostů překonal jejich brankáře domácí kanonýr Pavel Lapeš a v šesté minutě šli do vedení 1:0. A to domácí udrželi až do poločasu.

"Do poločasu jsme pohlídali jejich šance, ovšem jakmile ve druhé polovině prostřídali, tak nám jejich fotbalová kvalita ukázala, jak se to hraje," hodnotil Lapeš.

Po změně stran hosté postupně prostřídali a diviznímu soupeři vsítili pět branek. "První poločas bych přičetl tomu, že nastoupila jedenáctka Zlína. Nebyl v ní ani jeden hráč, který stabilně hrává druhou ligu. A do druhého poločasu jejich mužstvo dostřídávalo do čím dál větší kvality. A pro kluky to byl studijní materiál do dalších zápasů," řekl trenér Tasovic Miroslav Paul.

Přesto jeho svěřenec Lapeš věří, že diváci byli spokojení. "Trochu mě mrzí, že jsme dostali až pět branek. Ale musíme se oprostit a pro nás je teď důležitá neděle, kdy doma hrajeme od půl čtvrté s Velkým Meziříčím," dodal borec s číslem sedm na dresu.