Tasovičtí fotbalisté zahájili doma novou sezonu v divizi D prohrou 1:3 s B-týmem druholigové Líšně. Sokolové na začátku měli šance, které neproměnili a brněnský klub je potrestal v duchu hesla: "Nedáš, dostaneš."

Fotbalisté Tasovic podlehli B-týmu Líšně na úvod sezony divize D 1:3. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Pro Tasovické byl duel s Líšní zároveň prvním mistrovským kláním pod vedením nového trenéra Milana Volfa. Ten hodnotil výsledek jako neúspěch.

OBRAZEM: Tasovičtí fotbalisté v předkole MOL Cupu vypadli se Startem Brno

"Pořád se to opakuje. Dostali jsme dvě rychlejší branky a pak už to bylo těžké dotahovat. Před poločasem jsme snížili z penalty. Myslel jsem si, že skóre společnou vůlí otočíme. Po změně stran jsme dostali na 1:3 a soupeř si vše pohlídal," hodnotil lodivod TJ.

Sokolové hrají přitom ve skoro stejné sestavě jako v loňské sezoně. Nesehranost na hřišti dle Volfa není. "Prostě Líšeň byla silnější. Trénují častěji než my, na soupisce měli pět hráčů s ligovými smlouvami, takže kvalitu měli obrovskou," dodal Volf.

Tasovičtí fotbalisté chtějí navázat na loňské umístění v tabulce a zapojit mladé

Jeho svěřenci zajíždějí k dalšímu klání na hřiště Lanžhota. Tam nastoupí v neděli od 17 hodin a celek ze vsi nad řekou Dyjí očekává těžký duel. "Lanžhot bude na nás nažhavený. Kluci jim v červnu sebrali remízou 3:3 postup do třetí ligy, kam chtějí postoupit i letos. Vždyť se na to chystají už půl roku, když se jim zpět vrátil útočník Faktor Burac. Bude to velice obtížné utkání," uzavřel hlavní stratég Tasovic.

Fotbalisty divizních Tasovic trénuje nově Volf se zkušenostmi z třetí ligy

Tasovice - Líšeň B 1:3

Poločas: 1:2. Branky: 45+1. Pavel (pen.) - 11. Horký, 20. Tauš, 56. Bílek. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Budovič - Mayer, Svoboda. Diváci: 280.

Tasovice: Koukal - Hrazdílek (81. Bakaj) - Cihlář (67. Štancl) - Lapeš - Blahoudek - Moravec -Garčic (67. Železný) - Vašina (67. Navrátil) - Pacula - Císař (46. Daniel) - Švarc. Trenér: Milan Volf.

Líšeň B: Veselý - Rudyk - Bílek (87. Yannic) - Ferlay 69. Matocha) - Tauš 69. Dostálek) - Pavlovyč - Horký - Olanrewaju (56. Fall) - Toczyski - Hanuš - Odaleko. Trenér: Michal Kugler.