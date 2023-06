Hořkosladkou pachuť mělo pro tasovické fotbalisty domácí utkání čtyřiadvacátého kolo divize D proti Břeclavi. Sokolové dlouho vedli rozdílem pěti branek, těsně před devadesátou minutou však museli zachraňovat konečnou výhru 6:4. K nejasnému výsledku navíc přišla informace, že trenér Tasovic Václav Dvořák a jeho asistent Libor Palička nebudou už příští sezonu v klubu pokračovat.

Fotbalisté Tasovic (světle modří) deklasovali ve 24. kole divize D tým Břeclavi 6:4. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Domácí vstoupili do klání suverénně a před do šaten šli za stavu 4:1. Po změně stran jim na 5:1 pomohl vlastním gólem Tomáš Vocílka. Mladík, který ještě nedávno hrál za třetiligové Znojmo, ale svou chybu napravil ve čtyřiaosmdesáté minutě. Začal tím kolotoč nervů, kdy domácí pustili Břeclav pouze na rozdíl dvou branek.

"Z rozhodnutého utkání se stala bramboračka. Možná dobře pro lidi, že viděli deset gólů, ale pro trenéra to bylo špatné. Na konci se náš výsledek znehodnotil a mám pachuť na patře. Klukům za minimálně do doby, kdy svítilo by výsledkové tabuli skóre 6:1, musím poděkovat. Mančaft našeho formátu ale musí dohrávat taková utkání jinak," hodnotil tasovický lodivod Václav Dvořák.

Nejednoho fanouška překvapilo jeho rozhodnutí nepokračovat v příští sezoně u TJ. "Oznámili jsme, že tady s asistentem Liborem Paličkou končíme. Více to nebudu rozebírat," řekl Dvořák.

Se svými svěřenci tak dvojice absolvuje ještě dva zápasy, než definitivně uzavře tasovickou kapitolu. "V neděli jedeme do Havlíčkova Brodu, kde hrajeme ve čtvrt na jedenáct dopoledne. Končíme doma v pátek 9. června od pěti hodin odpoledne s Lanžhotem," vypočetl lodivod sokolů.

Dvořák vedl Tasovice, i s tou současnou, dvě sezony. Vloni s nimi skončil na pátém místě tabulky. "Na rozlučku s aktuálním ročníkem budeme chtít v obou utkáních získat co nejvíce bodů, abychom dosáhli na co nejvyšší umístění," uzavřel Dvořák.

Tasovice - Břeclav 6:4

Poločas: 4:1. 8. Moravec, 19. Švejkar, 20. Garčic 31. Moravec, 53. Vocílka, 69. Daniel - 40. Opina, 84. Vocílka, 87. Kriston , 90. Kovařík. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Terber - Landsman, Kříž. Diváci: 185.

Tasovice: Hřebabecký - Cihlář (74. Paul), Synek (46. Daniel), M. Garčic, Hrazdílek (74. Fajkus) , Pacula, Vašina, Moravec, Švejkar (63. Pazdera), Lapeš, Švarc.. Trenér: Václav Dvořák.

Břeclav: Sova - Borýsek (59. Fiala), Vocílka, Souchop, Kriston, Mikáč, Hynek, Opina, Hloch, Kříž (59. Kovařík), Tesař. Trenér: Vladimír Malár.