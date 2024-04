Domácí sice jako první inkasovali, a to v sedmatřicáté minutě. Obratem však vyrovnali na 1:1 střelou Pavla Lapeše. Podle trenéra TJ Miroslava Paula jeho svěřenci věděli, do čeho jdou. "Měli jsme ponětí o síle soupeře. Z předchozích čtyřech utkání vyhrál tři. Právem jsou tedy nahoře. Začátek se nám nepovedl, což vyústilo prvním gólem. Pak jsme měli ale výborný návrat do zápasu. Do pěti minut jsme srovnali a před poločasem jsme měli ještě jednu velkou šanci," hodnotil tasovický kouč.