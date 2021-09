Tasovický trenér Václav Dvořák posbíral o víkendu, toho, kdo mohl a vyrazil na bojiště B-týmu brněnské Zbrojovky. Tam jeho svěřenci padli 1:7. Šlo již o třetí prohru divizních sokolů v řadě.

Skvadru TJ trápí zranění klíčových hráčů. „Teď chybí Jiří Švejkar, Tomáš Cihlář a Jakub Pazdera. Nechci si dělat alibi, ale od jara mají v pytli křížové vazy i Miroslav Paul a Standa Kohoutek. V záloze jsem měl i Marka Dítěte z B-týmu, který si zase natáhnul lýtkový sval. Tak jsem to poskládal s dalšími kluky z béčka a jeli jsme na Zbrojovku,“ vypočetl Dvořák.

Vedení Tasovic proto iniciovalo příchod Jiřího Vašiny. Osmnáctiletý útočník doposud působil v dresu juniorky Zbrojovky Brno. „O přestupu už nějakou dobu přemýšlel. Jeho vytíženost v juniorce Zbrojovky nebyla tak velká, oklikou se tak vrátil domů,“ uvedl kouč TJ.

Sokolové chtějí vzlétnout vzhůru sami. „Existovala možnost, že přivedeme další posily. Jelikož oproti loňsku je o týden zkrácené přestupové okno, nechtěli jsme nic šít horkou jehlou,“ objasnil lodivod Tasovic.

Do konce podzimní části divize D jim zbývá šest zápasů a v tabulce drží desátou příčku s devíti body. „V posledních čtyřech zápasech jsme narazili na soupeře z TOP čtverky, ať už to byl Start Brno, Lanžhot, Hodonín a teď Zbrojovka Brno B. Pokoru máme před všemi, ale do závěru první části sezony nás čekají vyrovnanější soupeři,“ dodal Dvořák.

Jeho svěřenci už v neděli doma od půl čtvrté odpoledne přivítají Starou Říši. Ta je v soutěžním žebříčku na dvanáctém místě a zatím posbírala čtyři body.