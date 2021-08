Fotbalisté Tasovic poslední červencovou sobotu uzavřou přípravu na další ročník v divizi D. Už po dvanácté budou hrát tuzemskou čtvrtou nejvyšší soutěž. Celek vstoupí do sezony 2021/2022 s trenérem Václavem Dvořákem, jenž ve vsi nad řekou Dyjí diriguje hru od ledna.

Hlavním problém spatřuje v rozdrobené soupisce. Klíčový hráč Miroslav Paul prodělal začátkem prázdnin zranění. „Utrhl si křížový vaz. Měl jsem velikou radost, že se místo něj zapojil do přípravy v polovině července Standa Kohoutek, bývalý Tasovják, který v žácích odešel do 1. SC Znojmoa po ukončení dorosteneckého věku projevil zájem hrát znovu za Tasovice. Zapojil se do přípravy a vážně se námv utkání s Jihlavou zranil,“ bědoval Dvořák.

Stabilizovaný kádr

Zničehonic skončil v dresu TJ i Jakub Kříž. Dále odešel Radek Lapeš či matador Marek Dítě. Staronovou akvizicí je pak Michal Garčic. „Vše řešíme za pochodu,“ krčil rameny tasovický lodivod.

Spolu s asistentem Liborem Paličkou stále hledají borce na doplnění. „Do prvního mistrovského utkání s Polnou bude kádr stabilizovaný. To je hlavní cíl. Chybí nám hlavně hráči v ofenzivní fázi nahoře,“ vypočetl Dvořák.

Poučné utkání

Přípravu hodnotí vesměs pozitivně. Tasovické nejvíce prověřila rezerva FC Vysočiny Jihlava, jíž Jihomoravané podlehli 1:3. „Byl to nadmíru těžký soupeř. Jihlava k nám přijela ve dvaceti lidech a byla na nás nachystaná. V prvních třiceti minutách nás nepustili k míči,“ vzpomněl kouč Tělovýchovné jednoty.

Stopu v něm zanechala i prohra 0:1 v pohárovém utkání se Startem Brno z předposlední červencové soboty. Sokolové vůbec poprvé za své působení v divizi nepostoupili do druhého kola MOL Cupu. „Samozřejmě je mi to hodně líto. Je to jen fotbal, určitě mě to mrzí, ale výkon je pro mě poučením do mistrovských utkání,“ uzavřel Dvořák.