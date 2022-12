Osm branek za dvě třetiny zajistilo Orlům výhru nad Havířovem

K roli vedoucího se dostal náhodou. "Jel jsem po cestě z nějakého zápasu a měl jsem zmeškaný hovor od trenéra české reprezentační patnáctky Karla Havlíčka. Volal jsem mu nazpět a Karel mě požádal, zda bych souhlasil s tím, že bych jel jako týmový manažer s nároďákem do Břeclavi," popsal Dvořák.

Prostředí v samém cípu jižní Moravy dobře zná, jelikož za břeclavskou městskou část, Poštornou, několik let hrál i druhou ligu. To byla jeho výhoda. "Se vším respektem, nevěděl, co to všechno bude obnášet. Jakási role týmového manažera nebo normálně česky řečeno vedoucího týmu mi ale nebyla neznámá. Zápis o utkání, ubytování atd., to všechno k mé práci patřilo už v minulosti, ať už v mládeži Znojma nebo u krajských výběrů," líčil Dvořák.

Na starosti tak měl hlavně logistiku týmu, byl k ruce trenérům i patronovi srazu Karlu Poborskému. "Jednalo se o desetičlennou skupinu. Naštěstí vše klapalo, jak mělo. Trochu mě překvapilo, že začal první trénink a nad hlavou nám vzlétly drony. Video-analytik nahrával každý zápas a mapoval každý trénink. Kluci na technicko-taktické poradě hned dostali zpětnou vazbu. To ve Znojmě a ani v Tasovicích zatím nemáme, pracujeme trochu jiným způsobem," vyprávěl lodivod divizního TJ.

Dvořákova první štace u české reprezentační U15 je dle něj hlavně dobrou vizitkou klubu. "Každý hráč nebo funkcionář, který prošel Znojmem a byl nominovaný do národního mužstva, je dobrou vizitkou klubu, jakým způsobem pracuje. Svoji první nominaci do Áčka dostal Matouš Trmal, který aktuálně chytá v Portugalsku, prošel Slováckem, ale v mládeži začínal v Tasovicích a pak ve Znojmě. Můžu zmínit i Jirku Hamzu. Každý z těchto hráčů, a můžu na konci řetězce hráčů stát i já jako funkcionář, který měl možnost se takové akce zúčastnit, tak je to určitě dobrá vizitka klubu, jak na mládežnické úrovni pracuje," uzavřel manažer.