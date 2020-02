Jelikož domácím Sokolům chybělo hned několik hráčů, musel trenér mužstva z obce nad řekou Dyjí, Miroslav Steinhauser, sáhnout i do dorosteneckých řad. Jeho svěřenci první poločas ovládli 2:1, ve druhém dějství pak odskočili na konečných 6:1 i díky dvěma kuriózním gólům.

Branky totiž vstřelili gólmani. „Museli jsme trochu improvizovat a dva brankáři museli jít do útoku. Z tohoto pohledu je to rarita, ale myslím si, že přípravný charakter zápasu byl splněn,“ líčil s úsměvem na rtu lodivod Steinhauser.

Nová taktika

Proti týmu Wullersdorfu vyzkoušel novou strategii. „Hráli jsme zezadu na rychlé brejky, což nám vycházelo. Hráči odvedli slušný výkon,“ těšilo stratéga Tělovýchovné jednoty.

Tasovickou umělou trávu okusil po více než šesti měsících i Marcel Blahoudek. Hráč, jenž dlouhou dobu v divizním týmu působil, před podzimem odešel do Rakouska. Nyní se rozhodl k Sokolům vrátit. „Všichni jsme rádi. Marcel je klíčový fotbalista a do mančaftu patří. Je to jenom dobře. Chce si zahrát fotbal. Je vidět, že ne vždy je to jen o finanční situaci,“ řekl na Blahoudkovu adresu Miroslav Steinhauser.

Paulovo pokračování

Otázkou zůstává angažování dalšího kanonýra Miroslava Paula. „Míra je členem kádru. Určitě patří do týmu, ale prodělal zranění. Nevím, jestli je to vážného charakteru. Zatím jsme o tom osobně nehovořili,“ uvedl trenér Sokola.

Cílem jeho svěřenců je v jarní části divize D hrát o bronz. „Je nás ale málo, takže sestavu skládáme. Kluci poctivě trénují a doufám, že do sezony vše vyladíme a budeme usilovat o třetí příčku,“ uzavřel Steinhauser.

První zápas jara čeká Tasovické čtvrtou březnovou neděli, kdy nastoupí na pažitu B-týmu Zbrojovky.

TJ Sokol Tasovice – Wullersdorf 6:2

Poločas: 2:1.