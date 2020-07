Po krátké dovolené začali fotbalisté divizního Sokola Tasovice pilovat formu na novou sezonu. S přípravou začali druhou červencovou středu. O týden později vyzvali na domácím pažitu v přátelském utkání celek Tatranu Bohunice.

Jak prozradil tasovický trenér Miroslav Steinhauser, jeho svěřenci měli s hostujícím mužstvem, které nastupuje v krajském přeboru, hodně práce. "Po jedné rychlé akci jsme šli do vedení, ale soupeř díky rychlému protiútoku otočil zápas na 1:2," popsal průběh úvodního dějství kouč Sokola.

Steinhauser vyměnil do druhého poločasu šest hráčů a Tasovičtí ožili. "Dostali jsme se do hry, hráli jsme na jednu bránu. Soupeře jsme tlačili, ale výsledné šance jsme neproměnili. Poslední gól jsme dali na 2:2 pět minut před koncem," připomněl Steinhauser. Ovšem Bohuničtí proměnili penaltu a odjeli s výhrou.

Tasovice - Bohunice 2:3

Poločas: 1:2. Branky: Dítě,Odehnal - 2x Ševčík, Král.

Z výsledku se radoval lodivod hostů Stanislav Píšek. "Z Tasovic jsme si odvezli cennou výhru, ale i zkušenost, že dokážeme hrát vyrovnanou partii s týmem o třídu výše," uvedl Píšek.

Steinhauser se ve středečním utkání musel obejít bez tří hráčů. "Nenastoupili Pavel Lapeš, Fukal a Landšperský, který přešel do Miroslavi," dodal trenér domácích. Tasovické borce čeká další utkání příští pátek. "Čtyřiadvacátého hrajeme od čtvrt na sedm večer v Bystrci," přiblížil za TJ Sokol Tasovice Zdeněk Macháček.

Mančaft kousek od rakouských hranic zná již soupeře do podzimní části divize D. Poprvé nastoupí Steinhauserovi hoši na ostro devátého srpna na hřišti Velké Bíteše. Další zápas sehrají už doma o týden později proti skvadře Ždírce nad Doubravou.

Trenér Tasovic očekává napjaté duely. Do Moravskoslezské fotbalové ligy postoupil B-tým Jihlavy, který skončil první. Místo něj přešel z divize F celek Hodonína. "To je velice kvalitní mužstvo, soutěž bude kvalitnější. Pokud vše dobře dopadne a rozjede se to, tak se mají diváci na co těšit," uzavřel stratég domácích.