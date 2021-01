Mikrofonu se Josef Hubr chopil ještě v době, kdy tasovičtí sokolové hráli krajský přebor. Pravidelně více než jednu dekádu, víkend, co víkend, sezonu, co sezonu, poskytuje divákům momentálně divizní Tělovýchovné jednoty informace jako hlasatel.

Před zápasem pustí reprodukovanou hudbu z rádia. Pár chvil zbývajících do úvodního hvizdu vyplní představením sestavy domácího týmu i soupeřů. Ví jako první, kdo dostal žlutou kartu, koho trenéři střídají i jaký hráč vstřelil branku. Dění na hřišti zprostředkovává přítomným fanouškům rád. „Ale je to na úkor rodiny. Neexistuje za mě náhradník,“ vysvětluje Hubr. Pokud se hraje, soboty a neděle tráví v komentátorské kabince.

Dříve si chodíval k mikrofonu odpočinout, dnes to dělá hlavně pro klub. „Spoustu let zpátky jsem oslovil prezidenta oddílu, že už jsem unavený. Ale to by mohli tvrdit i hráči, trenéři a funkcionáři. Všichni jsme blázni do fotbalu a děláme jej radost,“ přibližuje tasovický hlasatel.

Občas usměrňuje rozdováděné fanoušky. Rvačku na zeleném pažitu či v hledišti nezažil. Vše končilo u slovního vyřizování názorů. Problémy dle něj činí hlavně příznivci hostujících mužstev. „Místní jsou klidní. Většinou to dopadne tak, že někdo z hostujících fanoušků vyprovokuje domácí!“ upozorňuje Hubr. Za dobu svého působení vypozoroval, že čím nižší soutěž soupeř hraje, tím bývají cizí diváci divočejší. „Vyjadřují se více vulgárně. Vzpomínám, jak u nás kdysi vystupovali Hevlínští…,“ mávne Hubr rukou.

Telefonní aktuality

Posledních pár let o přestávce přítomné zásobuje výsledky zápasů divize D i dalších fotbalových soutěží, v nichž nastupují týmy pod patronací Sokola Tasovice. Díky chytrému telefonu sleduje aktuální klání. Pokaždé zdůrazňuje, že skóre jsou neoficiální. „Někde je vše objektivní, někde dělají chyby, tak raději diváky upozorňuji,“ uvádí Hubr. Než smartphony ovládly svět, hlásil průběžné výsledky sporadicky. „Maximálně, když chlapi zavolali, jak hraje náš B-tým. Ale aby někdo kvůli divizi jezdil přes celou Moravu, jen aby mi telefonoval skóre, tak se nedělo. Druhý den každý kupoval Rovnost a tam četl výsledky,“ líčí sokolí komentátor.

V paměti loví krásné zážitky na pohárová klání (dnes MOL Cup – pozn. red.) proti prvoligovým skvadrám. „Ať už zde vyběhlo 1. FC Slovácko, Dukla Praha či Zlín, zažil jsem u nich hlasatelský vrchol. Zapotřebí bylo se na to připravit. Fanouškům jsem povykládal o soupeřích a jejich historii,“ uzavírá Hubr.