Již příští neděli zajíždějí fotbalisté TJ na pažit Ždáru nad Sázavou. "Oni v posledních dvou střetnutích padli s Hodonínem 0:6 a 0:8 se Startem Brno. Uvidíme, jak je zvládneme. Určitě do toho půjdeme s pokorou," proklamoval trenér Tasovic.

Tasovické i nadále trápí zranění Jakuba Pazdery, Jiřího Švejkara či Tomáše Cihláře. Na seznam marodů přibyl po nešťastném zákroku ze strany hostujícího hráče i autor úvodní branky Fukal. "Není to banální zranění. Zrovna Jarda patří mezi kreativní borce. Je mi to líto," dodal Dvořák.

Skóre sokolů otevřel v deváté minutě Jaroslav Fukal, o sedm minut později zvýšil na konečných 2:0 Petr Horáček. "Zápas mohl skončit tři, nebo i čtyři nula. Třikrát jsme šli sami na brankáře. Ve chvílích, kdy vedeme 2:0, je to jednoduché. Budou ale zápasy, kdy to bude o gól a tyto situace mohou být rozhodující," hodnotil lodivod TJ.

