„Ale ten Havlíčkův Brod. To byl nejhorší letošní výkon soutěže. Soupeř měl čtyři šance navíc, náš výkon stačil na remízu. Neprohráli jsme, i když jsme si to možná zasloužili,“ zněl ještě teď zklamaně Dvořák.

Červenou nití, která se táhla tasovickým fotbalovým podzimem, byla účast TJ v MOL Cupu. „To bylo pozitivní. Vyhráli jsme v Břeclavi, pak porazili Hodonín. I třetí kolo s druholigovým Prostějovem, kdy jsme deset minut před koncem vedli 2:1 a nakonec prohráli, bylo velmi dobré a je to zásluhou mančaftu, jenž se dokázal v nepříznivém personálním stavu zvednout. Někteří hráči nastupovali se sebezapřením a pod prášky,“ vzpomněl trenér.

Zranění a poddimenzovaný stav kádru jsou černými kaňkami na jinak čistém listu Tasovic. Jejich nejlepším střelcem byl Pavel Lapeš, který soupeřům dal šest gólů. Následně kvůli zraněním musel ve svých výkonech polevit.

„Tým není zrovna věkovým průměrem extra mladý. V srpnu a září probíhal cyklus sobota-středa-neděle. Hráli jsme spoustu dohrávek v týdnu a kvůli nim přišla zranění, která se podepsala i na Lapešovi. Lítal s námi i Jan Daniel, který si po prvním utkání MOL CUPu v Břeclavi zlomil klíční kost, přesto s námi trénoval a jezdil dál. Mohl bych pokračovat třeba s Lukášem Hrazdílkem, který se chystá na operaci a jsou zde i další zranění,“ vypočetl Dvořák.

Hlavní stratég Sokolů musel sahat k časté výměně během hry. Nejvíce střídajícím hráčem Tasovic byl pětatřicetiletý Marek Dítě, jenž jenom v rámci střídání strávil na pažitu sto devadesát minut a připsal si čtyři branky. „Jezdil s námi po noční, bylo to jeho absolutorium. Ovšem není to jen o Markovi. Po velmi dobré podzimní části si zaslouží všichni kluci poděkování a obrovskou pochvalu,“ uvedl lodivod.

Nyní dopřeje svým svěřencům klid do třetího lednového týdne. „Potom zahájíme přípravu na jaro. Hoši musí doléčit bolístky. Těm, které čeká operace, přeje co nejrychlejší návrat do akce,“ uzavřel Dvořák.