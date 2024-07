Sokolové po úspěšné záchraně divize D, která bude od nového ročníku čtvrtou ligou, odstartovali přípravu v polovině července. Krajsko-přeborní Dostu Bystrc zdolali 2:0, znojemskou U19 pak 6:1.

„Do zápasů jsme šli s tím, aby se v nich objevily nějaké šablony, které chceme pak praktikovat ve hře,“ uvedl trenér TJ Miroslav Paul. Tasovičtí na konci loňské sezony mnohdy vedli, ovšem utkání ztratili zbytečně v závěrečných minutách. Toho by se rádi letos vyvarovali. „Něco se povedlo lépe, na něčem musíme více pracovat. Co se týče ztrát utkání v minulých sezonách v závěru, tak to byla v mnoha případech otázka hlavy. To je však minulost a my se díváme dopředu,“ burcoval Paul.

Do nočníku 2024/2025 si tasovičtí fotbalisté nedávají dlouhodobé cíle. „Chtěl bych, abychom se prezentovali náročným stylem hry, abychom byli aktivní a nechutní pro každého soupeře. Půjdeme zápas od zápasu a budeme makat o každý bod,“ dodal trenér.

Sokolům budou novými soky ambiciózní týmy z Kuřimi nebo Třebíče, a dále Tatran Bohunice sestupující z MSFL. „Do divize přišla velká kvalita. Kuřim chtěla dlouhodobě nahoru. Třebíč za několik let postoupila z okresních soutěži až do divize, je to mladé mužstvo, klub zde těží z dobré práce s mládeží. A Bohunice po sestupu budou chtít hrát zase o nejvyšší příčky. Nikdo z teto trojce nebude hrát ve spodní části tabulky, ba naopak,“ proklamoval Paul.

Na soupisce pak proběhly hlubší změny. Roman Švarc a Tomáš Cihlář ukončili činnost v A-týmu. Patrik Pacula odešel do Rakouska a klub ukončil spolupráci s Michalem Garčicem. Nahradí je mladé pušky. „Pracujeme na příchodu Špalka ze Staré Říše a jsou tady mladí dravci ze znojemského a hráči z našeho dorostu, kteří mě velmi mile překvapují. Chci ještě dva hráče a pracujeme na nich,“ vypočetl lodivod TJ.

V loňské sezoně trápila několik tasovických hráčů zranění. Ať už se to týkalo gólmana Jiřího Koukala, anebo dalších kanonýrů. „Jirka Koukal bude mimo delší dobu, čeká na operaci, stejně jako Peťa Bakaj. Po delší pauze se zapojuje do plného tréninku Tomáš Navrátil a zlehka i Jirka Synek, toho však ještě menší operační zákrok v průběhu léta čeká,“ řekl Paul.

Ostrý start čeká tasovickou skvadru v neděli 4. srpna od 17 hodin doma, kdy vyzvou ambiciózní Lanžhot. Týden před tím je podle rozpisu čeká generálka v rámci předkola MOL Cupu proti 1. SC Znojmo. Je však vůbec otázkou, jestli ke střetnutí dojde, jelikož mančaft z královského města nad řekou Dyjí se potácí v problémech a nemá de facto lidi, s nimiž by nastoupil. V tom případě by sokoly čekala kontumační výhra.

„Jestli se bude hrát tak to vůbec netuším, to je otázka někam jinam. Spíš je mi z toho všeho smutno. Nepotěšila by mě taková výhra. Ve více ohledech. Za prvé chci hrát kvalitní generálku a fanoušci by si také takový zápas zasloužili vidět,“ uzavřel hlavní stratég TJ.