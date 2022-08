Nová posila hokejových Orlů Znojmo Kloz vytvořila pilíř obrany

Úvodní poločas proti Bystřici tomu však odpovídal jen z části. Tasovičtí ze tří šancí proměnili jen jednu, když ve 30. minutě otevřel na 1:0 Michal Garčic. "Proti Bystřici to bylo trochu unavené. Musím pochválit i soupeře, že dokud zápas nebyl rozhodnutý, tak pořád kousal," hodnotil Dvořák.

Po změně stran zvýšil na konečných 2:0 v šestasedmdesáté minutě Milan Moravec. "Ve druhém poločase jsme měli vést do pěti minut 4:0. To jsme ale nedali. Do konce jsme duel dohrávali, soupeř nesložil zbraně a Vojtěch Fajkus dokonce jednou vykopával balon z prázdné brány," líčil Dvořák.

Tasovičtí v letošním ročníku divize ještě neprohráli. "O to těžší bude příští zápas na Startu Brno. Na soupisce mají nejen bývalé hráče 1. SC Znojmo jako Oklešťka, Avdiće či dvojici Demeterů. Start posílil a je to jeden ze štik na postup a ambicí na postup se netají. Máme týden na to, abychom se na ně připravili," burcoval lodivod TJ. Duel na Startu začíná poslední srpnovou sobotu od půl páté odpoledne.

Tasovice - Bystřice n. P. 2:0

Poločas: 1:0 Branky: 30. Garčic, 76. Moravec. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Julínek - Machorek, Nejezchleb. Diváci: 235.

Tasovice: Koukal - Hrazdílek, Fajkus (87. Dítě), Lapeš (87. Horáček), Moravec, Garčic, Odehnal, Vašina (73. Švejkar), Pacula, Blahoudek, Švarc. Trenér: Václav Dvořák.

Bystřice n. P.: Veselý - Matocha (46. Buršík), Blaha, Vařejka, Prášil, Adamec, Sklenář (79. Jiránek), Padrtka, Malý, Marvan, Pačovský (67. Chudoba). Trenér: Martin Maša.