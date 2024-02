Fotbalisté Tasovic mají jediný cíl. Na jaře je hlavní záchrana v divizi

"Jsem rád, že lidi přišli. Teď je pro ně Znojmo, myslím si, po pěti letech, co se tam dělo dříve, zajímavé. Souvisí to s kvalitou toho mužstva. Návštěvnosti pomohlo i lepší počasí. Dva zápasy předtím jsme hráli ve velkém větru. Padlo šest branek. Škoda, že čtyři z nich byly do naší sítě," hodnotil trenér domácích Miroslav Paul.

Tasovičtí odehráli za sedm dní tři přípravné duely. Se třetiligovými Rosicemi padli 0:7, s U19 brněnské Zbrojovky 2:3 a se Znojmem pak 2:4. I přes hrozivě vypadající sérii byl Paul spokojen.

"Zátěž v těch sedmi dnech jsme rozložili na čtrnáct hráčů, což není moc. Další fotbalisté byli kvůli jarním prazdninám na dovolených. Navíc jsme trénovali čtyřikrát v týdnu, takže borci neměli skoro volno. Myslím si, že i to se se v závěrech těch utkáních projevilo. Je to ale příprava, a tak to beru. Všechny zápasy však byly odpracované systémově a klukům za to děkuji, zvláště když polykají celkem náročné dávky," dodal Paul.

Se svým trenérem souhlasil i útočník Pavel Lapeš. "Znojmo bylo silnější na míči, to jsme ale čekali. Sázeli jsme na pečlivou obranu a hru na brejky, což nám celkem vycházelo. Dvakrát se nám povedlo dostat do vedení. Myslím, že nám na konci došly síly, byl to třetí zápas v sedmi dnech, takže už se náročný program projevil," přemýšlel borec s číslem sedm na dresu.

Další přípravu absolvují Tasovice doma již v sobotu od třinácti hodin, kdy vyzvou olomoucké Nové Sady. S nimi má Paul jakožto bývalý aktivní fotbalista Tasovic zkušenost ještě z doby, kdy rozdělení divizních soutěží bylo více regionálně široké. "Beru to jako součást přípravy. Máme před sebou ještě tři zkušební duely a trochu tomu přizpůsobíme tréninkový proces. Je jedno jestli to jsou Nové Sady, anebo Holice, s níž se střetneme na soustředění. Obě jsou to divizní mužstva. To už podle mě bude více na naší úrovni, než předchozí náročná klání," uzavřel Paul.