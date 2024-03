Podle tasovického kouče šlo o typický záchranářský duel. "Bylo to bojovné, upracované, s minimem kombinací a pohledného fotbalu," charakterizoval Paul.

Tasovičtí fotbalisté vstoupili do jara prohrou s Lanžhotem

Proti jeho svěřencům nastoupil navíc tým, který trénuje Milan Volf. Právě ten začínal letošní sezonu v Tasovicích, ale po několika zápasech byl pro neuspokojivé výsledky odvolán. První branka padla až ve čtyřiatřicáté minutě, kdy Tasovičtí inkasovali z kopačky Šimona Žaluda.

"Úvodní poločas jsme absolutně prospali. Nemám pro to pochopení a omluvu. Soupeř šel do vedení střelou z dálky, my jsme pár náznaků měli, ale naše běžecké výkony byly špatné. Prohrávali jsme i osobní souboje," hodnotil Paul.

Cizinecká legie Znojma porazila v jihomoravském derby Rosice dvěma brankami

Jihomoravané po změně stran však stále nemohli najít recept na vyrovnání. To se povedlo až v jedenaosmdesáté minutě zásluhou Pavla Lapeše. "Ve druhém poločase jsme hru zjednodušili, potřebovali jsme zde neprohrát. Kýžený gól jsme vstřelili, což je pozitivní. Spokojený však nejsem, nešli jsme dnes do utkání se správným nastavením, že se hraje o záchranu. Beru to i na sebe, některá rozhodnutí jsme měl udělat jinak," dodal trenér sokolů.

Tasovice zůstávají v tabulce po třech odehraných jarních kolech dvanácté se šestnácti body. Již v neděli vyzvou doma od patnácti hodin rezervu brněnské Zbrojovky, která je v soutěžním žebříčku první s devětačtyřiceti body. "Máme před sebou hodně práce," uzavřel Paul.

