Do konce března je čeká ještě šest dalších střetnutí. „S Jihlavou to byla jen první vlaštovka. Výhra nás nabudila, ale kvalitu mančaftu ukáže až to, jak se budeme prezentovat v mistrovské části a jak jsme absolvovali přípravu,“ proklamoval kouč TJ.

Druhá polovina ročníku 2021/2022 začíná v divizi D až poslední březnový víkend. „Nepřemýšlím o tom, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Divize jsou o čtrnácti týmech, je to o dva týdny opožděné třeba oproti MSFL. Neřešíme to a bereme to jako fakt. Nastavili jsme tak přípravu, aby trvala dva měsíce. Začínáme poslední víkend v březnu a tím to hasne,“ krčil rameny Dvořák.

Nyní jeho svěřenci pilují především kondičku, vytrvalost a sílu. Tasovického lodivoda těšil návrat hráčů, jež na podzim prodělali zranění. „To byla alfa a omega celého podzimu. A už to byl Jiří Švejkar, Tomáš Cihlář a další. Na podzim jsme se kvůli absencím potýkali ve třech až čtyřech zápasech s personálními problémy, abychom to vůbec dali dohromady. Do jarní části si přinesl zranění Jaroslav Fukal, nicméně už trénuje a věřím, že bude v pořádku. Svalová zranění jsou však ošemetná, nesmíme to uspěchat,“ líčil trenér Sokola.

Zároveň projevil vděk tasovickým fanouškům a víru v dokončení aktuální sezony. „Po dvou letech věřím, že se soutěž dohraje. Těším se na místní diváky, kteří tvoří úžasnou kulisu. Snad už je ten život, co zde byl loni a předloni, dávno pryč,“ uzavřel Dvořák.