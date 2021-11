Je hotovo. Alespoň pro letošní podzim mají fotbalisté divizních Tasovic dohráno. Poslední říjnovou neděli remizovali na pažitu Velké Bíteše 0:0.

Pro svěřence trenéra Václava Dvořáka to byla již třetí remíza z posledních šesti klání. Vyrovnané skóre padlo tasovickým borcům vždy ve venkovních mačích. „Je to v nás. Ať už to bylo se Žďárem nad Sázavou, v Břeclavi nebo teď v Bíteši, bodíky, které nám po těchto zápasech chybí, jsme postrádali i v tabulce,“ řekl lodivod Sokola.

Duel na kolbišti Velké Bíteše přitom charakterizoval bojovný duch. Dokonce tak, že v jedenaosmdesáté minutě dostal domácí Tomáš Šperka červenou kartu za zmaření brankové příležitosti.

„Tam se to otevřelo, Pavel Lapeš si to dal kolem posledního hráče, který zatáhl za záchranou brzdu a šel do faulu, načež putoval ven,“ popsal Dvořák.

Tasovičtí přezimují na šestém místě soutěžního žebříčku divize D s jedenadvaceti body. Volno však dostanou později. „Budeme ještě měsíc normálně trénovat. Máme domluvená minimálně dvě přípravná utkání a skončíme až kolem 10. prosince,“ uzavřel lodivod TJ.

Velká Bíteš – Tasovice 0:0

Poločas: 0:0. Rozhodčí: Malimánek – Bělák, Šimoník. ŽK: 4:3. ČK: 1:0 (81. Šperka). Diváci: 206.

Velká Bíteš: Trenér: Pelán - Šperka - Bartoš - Mrňa - Sznapka (62. Ondrák) - Moučka - Merdita (88. Svoboda) - Škuta - Novotný - Krula - Daněk. Trenér: Marek Zúbek.

Tasovice: Koukal - Hrazdílek - Cihlář - Horáček (79. Vacek) - Garčic - Odehnal - Vašina (41. Lapeš) - Pacula - Pazdera (83. Fajkus) - Blahoudek - Švarc. Trenér: Václav Dvořák.